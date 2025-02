Cresc taxele și impozitele? Tanczos Barna a declarat că bugetul pentru anul 2025 a fost elaborat pe baza actualelor impozite și taxe în vigoare. Guvernul și-a propus ca acest buget să fie implementat fără a fi necesare modificări suplimentare de ordin fiscal.

Ministrul Finanțelor a mai subliniat că prioritățile vor fi orientate în special către reducerea cheltuielilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterilor din comisiile parlamentare reunite pentru buget, finanțe și bănci, la care ministrul a participat.

Reprezentantul UDMR a elogiat performanțele economiei românești, afirmând că aceasta reușește să câștige tot mai multe competiții în comparație cu alte state membre ale UE din regiune. Potrivit lui Tanczos Barna, economia României este sănătoasă, robustă şi cu indicatori „care ne dau motiv de mândrie”.

În susținerea acestei afirmații, el a menționat PIB-ul per capita, ritmul constant al creșterii economice, nivelul productivității muncii și investițiile realizate din fondurile bugetare.

În același timp însă, Tanczos Barna a atras atenția asupra faptului că deficitul bugetar a depășit limitele stabilite de Uniunea Europeană. Pentru a corecta această situație, a fost propus și acceptat un plan pe o perioadă de șapte ani, care vizează reducerea deficitului de la 8,6% la 3%.

Ministrul Finanțelor a precizat că Institutul de Prognoză estimează o creștere economică de 2,5% pentru anul 2025. El a menționat că produsul intern brut este în creștere, fiind estimat la 1.912 miliarde de lei. De asemenea, câștigul salarial mediu net lunar continuă să crească, în parte datorită intervențiilor guvernamentale privind majorarea salariului minim.

Acesta a subliniat că un aspect pozitiv este și creșterea numărului de angajați la nivel național, concomitent cu scăderea treptată a ratei șomajului. În ceea ce privește inflația, aceasta este prognozată la 3,8% în raport decembrie pe decembrie și la 4,4% ca medie anuală.

„Bazându-ne pe aceste cifre macroeconomice, pe aceşti indicatori macroeconomici, am propus un buget care, într-adevăr, ca primă ţintă are încadrarea în deficitul de 7%, pe de o parte, datorită reducerii cheltuielilor la foarte multe capitole şi datorită reformelor care se implementează pe parcursul anului de fiecare instituţie în parte, prin reducerea cheltuielilor de personal per ansamblu, cu 5%, şi a cheltuielilor de funcţionare per ansamblu cu 5%, cu excepţia câtorva instituţii şi vorbim aici de Ministerul Educaţiei, Sănătăţii, Apărării şi Ministerul Internelor”, a mai spus oficialul.