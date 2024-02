Consiliul General al Municipiului Bucureşti a luat o decizie neașteptată la jumătatea anului trecut. Locuitorii din Capitală s-au trezit că au de plătit nişte impozite de care nu știau, pentru terenuri aferente imobilelor în care locuiesc.

Decizia a fost luată la jumătatea anului trecut de Nicuşor Dan. CGMB a decis să majoreze taxele pentru terenuri aferente unor imobile, mici suprafețe de trotuar ori de curți comune, care sunt ale primăriei capitalei.

În acest context, mai mulți locuitori din Capitală s-au trezit cu sume mari de plată. O persoană afectată a primit chiar vineri un plic în care era anunţat că trebuie să plătească lunar o sumă considerabilă.

„Chiar astăzi am primit-o când am venit de la serviciu și am rămas şocat” a declarat acesta, conform Antena 3.