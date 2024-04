Pe un forum de specialitate, turiștii vor să afle care este țara cel mai puțin atractivă din punct de vedere culinar.

Aceste sfaturi le-au venit în ajutor și astfel a apărut un top al țărilor cu o reputație proastă la capitolul gastronomie realizat de acest site.

Scoția

O persoană a spus: „Bucătăria scoțiană se bazează în esență pe îndrăzneală”, cu opțiuni precum haggis (făcut din ficat, inimă și plămâni de oaie) și crappit heid (capete de pește scobite și umplute)”. ”În general, mâncarea scoțiană pare să conțină cartofi, legume rădăcinoase și părți ale animalului pe care eu pot să le mănânc. Așa că, deși mi-ar plăcea să călătoresc acolo pentru peisaje, nu mă aștept la o experiență gastronomică grozavă”!, a comentat un altul.

Filipine

„Mi-a plăcut destul de mult mâncarea filipineză, dar mulți gurmanzi nu sunt de acord cu mine. Unii îi atribuie inconsecvența, pentru că se face „același” fel de mâncare gătit în moduri diferite, în funcție de locul în care mergi”, a scris o persoană.

Alta a comentat că, de fapt, există feluri de mâncare ciudate specifice, care te-ar putea alunga definitiv dintr-un restaurant. De exemplu, un preparat filipinez este tocana cu sânge sărat de porc și spaghete dulci cu cârnați vienezi.

Rusia

„Când eram copil, am fost în Rusia cu familia și am mâncat doar dulciuri pentru că nu-mi plăcea nimic altceva. Am crezut că eram un copil pretențios, dar se pare că mulți gurmanzi sunt de acord. În timp ce unii menționează anumite restaurante rusești care servesc mâncare bună, iar altora le place pâinea rusească, mulți au fost pur și simplu dezgustați de un preparat precum picioare de porc în gelatină”, a scris un blogger.

Anglia

În ciuda faptului că este țara de origine a multor bucătari de top, Anglia nu este renumită pentru bucătăria sa. O persoană rezumă astfel: „Timp de secole au cucerit lumea în căutare de mirodenii și au decis să nu folosească niciunul dintre ele”. Totuși, au câteva puncte luminoase, cum ar fi fish and chips, dar se mândresc cu o bucătărie destul de anostă.

Kazahstan

O persoană care este căsătorită cu o femeie din Kazahstan spune: „Nu sunt un fan al cărnii fierte, mai ales dacă este de cal. Nici de lapte de cal fermentat sau lapte fermentat uscat. Sunt câteva feluri de mâncare care sunt ok, dar lipsa condimentelor face din asta ceva ce nu mă inspiră deloc și nu-mi place prea mult”, spune el.

Norvegia

Deși Norvegia se mândrește cu fiorduri uluitoare și o frumusețe naturală, bucătăria sa nu este o atracție principală pentru gurmanzi. Mâncărurile tradiționale norvegiene se învârt în jurul mâncărurilor simple și consistente, precum lutefisk și rakfisk.

Cu toate acestea, fructe de mare, cum ar fi somonul și codul, sunt foarte proaspete și bine pregătite, așa că dacă decideți să mergeți acolo, rămâneți la asta. Și nu ratați terciul cu smântână, este mult mai bun decât pare!

Islanda

Mulți gurmanzi care au fost în Islanda sunt de acord: este o țară frumoasă, dar are o mâncare oribilă. ”Delicii” precum rechinul fermentat nu încântă aproape nimeni.

Canada

Peisajul culinar al Canadei este divers și în continuă evoluție, dar este încă departe de a fi o destinație de top pentru călătoriile centrate pe alimente. Deși s-ar putea să vă bucurați de mâncăruri canadiene clasice, cum ar fi poutine și tarte cu unt, țara este mai potrivită pentru cei care savurează peisajele naturale vaste și activitățile în aer liber, decât pentru călătorii gastronomice.

Mongolia

Mongolii au fost în mod tradițional un popor nomad, iar acest lucru se vede în bucătăria lor. Constă în principal din produse lactate, carne și grăsimi animale, cu o lipsă generală de cereale și legume.

Potrivit gurmanzilor ajunși aici, mâncarea este destul de fadă și lipsită de aromă.

Coreea de Nord

Dacă te gândeai la Coreea de Nord pentru următoarea excursie gastronomică, atunci s-ar putea să te răzgândești. Și nu doar din cauza climatului politic.

Coreea de Nord și Coreea de Sud au câteva lucruri în comun din punct de vedere culinar, dar calitatea bucătăriei nord-coreene a fost marcată de provocările sociopolitice.

În timp ce mâncarea (sud) coreeană este delicioasă, cea nord-coreeană aproape nu există. Dacă, totuși, mergeți acolo, așteptați-vă la mâncăruri precum tăiței reci și supă de carne de câine.