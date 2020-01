Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a povestit, marţi, că Parchetul l-a înştiinţat chiar de ziua lui, printr-un mesaj trimis în plic, că este suspect într-un nou dosar penal. „M-am uitat puţin aşa amuzat”, spune Tăriceanu, care este acuzat de această dată de abuz în funcţia pe care a deţinut-o de preşedinte al Senatului.

„De ziua mea, am primit un plic pe care scria Parchet. Anul acesta. Am deschis plicul și… surpriză: am primit înștiințare că sunt suspect într-un dosar penal, altul, cu abuz în funcție. M-am uitat și am început să fac diferite legături despre ce bănuiesc că e vorba. Încă nu m-am prezentat la Parchet, o să mă prezint la termenul fixat.

E vorba despre dosarul care vizează un senator, dosarul de incompatibilitate pe care îl are acest senator, (…) că eu aș fi de vină că nu am pus capăt mandatului acelui senator aflat în incompatibilitate. M-am uitat puțin așa amuzat. Mi-am luat chiar regulamentul Senatului cu mine și comunicatele și declarațiile de presă pe care le-am făcut în legătură cu acest caz”, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu pentru Realitatea Plus.

Nu am prerogative de director de întreprindere

Liderul ALDE a explicat că procurorii abordează greşit situaţia, pentru ca preşedintele Senatului nu are prerogativele unui director de întreprindere: nu poate angaja sau concedia o persoană oricând doreşte, pentru că nu are astfel de atribuţii şi prerogative. Tăriceanu afirmă că totul este o manevră pentru a elimina adversarii incomozi, pentru că mai este puţin până la alegeri.

„Eu, ca președinte al Senatului, probabil că lumea își imaginează că am aceleași prerogative precum un director de întreprindere. Adică dacă vrea mâine să angajeze pe cineva, îl angajează. Dacă vrea să-l dea afară, îl dă. Cu toate că și acolo există Codul Muncii. Președintele Senatului nu are astfel de atribuții și prerogative.

Se apropie alegerile și se folosesc vechile metode pentru eliminarea celor care sunt incomozi”, a mai explicat Tăriceanu.

Te-ar putea interesa și: