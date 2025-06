Achitarea nu are doar valoare juridică, ci și una profund morală, subliniază Călin Popescu-Tăriceanu într-o postare realizată pe Facebook. Fostul demnitar consideră că decizia instanței restabilește onoarea unei cariere politice construite în serviciul României și pune în lumină modul în care o parte a sistemului de justiție a fost folosit ca instrument de discreditare.

După ani întregi de procese și atacuri publice, completurile de judecători au concluzionat că nu a existat nicio solicitare, nicio primire de fonduri ilegale și nicio acțiune care să fi prejudiciat funcția de prim-ministru.

Procesul prin care a trecut Tăriceanu a avut un impact emoțional profund, afectându-i nu doar viața personală, ci și familia și reputația. Fostul premier își exprimă recunoștința față de cei care i-au fost alături și care i-au oferit sprijinul necesar pentru a traversa această perioadă dificilă. El consideră că verdictul reprezintă o victorie a adevărului împotriva abuzului și un semnal important pentru întărirea statului de drept în România.

„Astăzi, 2 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a pus capăt unei perioade apăsătoare din viața mea și a pronunțat o decizie definitivă de achitare, stabilind în mod clar că acuzațiile formulate de DNA au fost complet nefondate. Presupusa faptă nu a existat, iar adevărul a ieșit la lumină.

Această decizie nu este doar o achitare juridică, ci o reparație morală. Ea restabilește onoarea unui om care a servit România cu loialitate și responsabilitate, și care, timp de ani de zile, a fost supus unei campanii susținute de discreditare. Am fost târât într-un lung proces, într-o luptă în care am fost acuzat pe nedrept, în baza unor speculații lipsite de temei. Justiția, prin vocea instanței supreme, a arătat limpede că nu a existat nicio solicitare, nicio primire de fonduri ilegale, nicio faptă care să aducă atingere funcției de Prim-Ministru pe care am deținut-o. Toate acuzațiile s-au prăbușit în fața dovezilor și a unei analize riguroase realizate de completurile de judecători”, a scris Călin Popescu-Tăriceanu.