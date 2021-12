“Ţara anului 2021”: Republica Moldova, la un pas să fie aleasă. Cine a câştigat titlul

Sursă: Dreamstime

Prestigioasa revistă britanică The Economist acordă în fiecare an titlul de “Ţara anului”. Cum sunt alese ţările care au şanse să câştige acest titlu onorific şi de ce a impresionat în acest an Republica Moldova?