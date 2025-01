Tapetul electric folosește benzi de cupru și un strat de grafen, care emite infraroșu atunci când este alimentat cu electricitate.

A fost considerat o alternativă mai bună la încălzirea centrală, pentru că nu provoacă mucegai și usucă aerul mai puțin decât încălzirea centrală tradițională, scrie Scotsman.

Tapetul electric, înlocuitor viabil și ecologic pentru centrala termică?

Realizat de Universitatea din Glasgow, University of Strathclyde, West of Scotland Housing Association și Glasgow City Council, cu finanțare de la Scotland Beyond Net Zero, proiectul își propune să exploreze fezabilitatea tapetului electric, ca înlocuitor viabil și ecologic pentru centrala termică.

Casele din Scoția sunt printre cele mai vechi din lume și cele mai prost izolate din Europa, ceea ce contribuie la amprenta lor ridicată de carbon. Încălzirea clădirilor are o contribuție majoră la emisiile de carbon în Scoția și în Marea Britanie, reprezentând mai mult de 36% din emisiile totale.

O casă scoțiană pierde căldură de trei ori mai repede decât casele din multe țări europene, iar încălzirea centrală pe gaz – care se bazează pe combustibili fosili – este cel mai frecvent sistem de încălzire.

Andrew Kubski, director de dezvoltare și management la West of Scotland Housing Association, a declarat: „Am testat această tehnologie de câteva luni și am primit un feedback excelent de la chiriașii noștri, acolo unde aceasta a fost instalată. Avem oportunitatea de a lucra atât cu Universitatea din Glasgow, cât și cu Universitatea din Strathclyde pentru a aduce o amprentă academică aprofundată asupra eficienței tapetului electric.”

Abordarea problemelor legate de costurile energiei și emisiile caselor

Consilierul Ruairi Kelly, administrator de bunuri la Consiliul Municipal Glasgow, a subliniat:

„Glasgow are aproximativ 70.000 de apartamente, așa că găsirea unor soluții pentru a le încălzi mai eficient este vitală pentru a ajunge la un viitor zero net. Proiecte-pilot inovatoare ca acesta sunt vitale atunci când se analizează cel mai bun mod de a ajuta la abordarea problemelor legate de costurile energiei și emisiile caselor din Glasgow.”

Finanțat de Scotland Beyond Net Zero – o coaliție de experți în climă și durabilitate din universitățile din Scoția – studiul este una dintre cele mai noi colaborări de cercetare care vizează accelerarea tranziției Scoției la zero net. Fiecare proiect implică colaborări intersectoriale pentru a aborda provocările de durabilitate în energie, finanțe, alimente, mediul construit, sisteme naturale și transport.

Fondul a fost conceput pentru a consolida parteneriatele de cercetare interinstituționale dintre universitățile din Scoția și organizațiile externe, inclusiv grupuri comunitare, organisme guvernamentale și sectorul privat. Acest lucru va asigura că cercetarea aplică în mod direct practica și inovația din industrie.

„Aceste proiecte reprezintă un pas crucial în călătoria noastră către un viitor mai durabil și mai echitabil, nu doar pentru Scoția, ci la nivel global”, susține echipa.

Alte proiecte finanțate includ o colaborare între Universitatea din St Andrews și Universitatea din Aberdeen, care lucrează cu un IMM scoțian pentru a studia producția de energie cu hidrogen din deșeurile de plastic. Acest proiect își propune să reducă deșeurile din materiale plastice și să promoveze dezvoltarea unei economii energetice circulare.