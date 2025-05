În cadrul discuției dintre Tanczos Barna și Nicușor Dan, a fost subliniată necesitatea ca noul guvern, cu puteri depline, să aprobe cât mai curând pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului și restabilirea echilibrului bugetar, document care urmează să fie transmis Comisiei Europene.

Împreună cu ministrul Marcel Boloș, Tanczos Barna a abordat aspecte legate de obligațiile asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și despre negocierile purtate și angajamentele în direcția consolidării veniturilor fiscale și a echilibrului fiscal-bugetar. Această agendă este considerată prioritară în primele săptămâni și luni ale mandatului noului executiv.

Ministrul Finanțelor a evidențiat că implementarea măsurilor și finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană necesită sprijin instituțional și stabilitate politică, motiv pentru care a reiterat importanța formării rapide a unui guvern susținut de o majoritate parlamentară.

„Astăzi am avut ocazia să-i prezentăm domnului preşedinte ales Nicuşor Dan situaţia bugetului, situaţia execuţiei bugetare pe anul 2025, măsurile luate deja pentru reducerea cheltuierilor şi măsurile pentru consolidarea fiscală. Împreună cu domnul Ministru Boloş am vorbit de asemenea despre obligaţiile României în ceea ce priveşte PNRR-ul, negocierile deja purtate, responsabilităţile şi angajamentele României ca stat membru în procesul de consolidare a veniturilor fiscale, consolidare fiscal-bugetară. Mă bucur că domnul Preşedinte ales, Nicuşor Dan, tratează cu maximă seriozitate şi atenţie aceste probleme”, a spus ministrul.

El a remarcat, de asemenea, reacțiile pozitive ale piețelor naționale și internaționale apărute imediat după alegeri, manifestate prin aprecierea monedei naționale, creșterea burselor și reducerea costurilor de finanțare și a deficitului bugetar.

„În acelaşi timp, sunt convins că domnul preşedinte Nicuşor Dan va reprezenta de asemenea un suport, nu doar personal, ci şi instituţional, în ceea ce priveşte implementarea acestor măsuri şi de finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană.

Sper că în cel mai scurt timp posibil România va avea un guvern cu puteri depline, un guvern care va avea o susţindere parlamentară puternică, care să ducă mai departe aceste măsuri de reducere a cheltuielilor şi de consolidare fiscală. În primele zile după alegeri, am avut deja semnale pozitive din partea pieţelor naţionale, internaţionale, monetare de capital. Am avut o apreciere a leului, am avut o creştere a burselor, am avut o reducere a costurilor de finanţare, a deficitului bugetar”, a mai spus Tanczos Barna.