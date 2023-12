I-au tăiat 30% din salariul lui George Simion

George Simion și-a ridicat miercuri, 13 decembrie 2023, salariul de la Camera Deputaților. I s-a reținut 30% din salariul lunar pentru că a participat la un protest în timpul pandemiei provocată de coronavirus.

A primit doar 7.600 de lei sub formă de indemnizație.

Din această sumă, este nevoit să plătească 4.600 de lei pentru chirie, 1.400 de lei pentru transport, iar 4.176 de lei ca diurnă pentru octombrie 2023. În plus, suma forfetară urmează să fie încasată pe data de 18 decembrie 2023.

„Mi-au luat din bani 30 %. 7.625 de lei. Dragi prieteni, cu reţinere 30 % din salariu mi se opreşte, pentru că am făcut protest în timpul pandemiei. Vreau să vă arăt fluturaşul de salariu, cum vi-l arăt în fiecare lună, de 5 luni încoace nu mai pot dona 10.000 de lei, adică 90 % din acest salariu, pentru că mi se reţin şi am 7600. Primesc 4.600 de lei, sumă pentru chirie. Genţi de bani. 1.400 de lei (..) pentru transport, deci mai sunt şi alţi bani. Mai avem 4176 lei diurna pentru luna octombrie. O să mai am şi pentru noiembrie şi pentru decembrie. Voi cât aveţi diurnă, vă întreb aşa?”, a spus George Simion într-o filmare postată, miercuri, pe contul său de Facebook.

George Simion va dona 6.000 de lei în ianuarie 2024

Din cei 7.600 de lei câștigați, va dona 6.000 de lei în ianuarie 2024 pentru că „atunci nu mai e nimeni bun, foarte multă lume donează în luna decembrie”.

Le-a cerut oamenilor să-i spună undă să-și împartă banii pentru a ajuta cât mai multe persoane. Le-a reamintit că nu poate face „bine pentru toată populația” întrucât AUR nu se află la guvernarea țării.

„Foarte multă lume donează în luna decembrie, eu vreau să fim buni şi să ajutăm în luna ianuarie, pentru că atunci nu mai e nimeni bun. Vreau să-mi lăsaţi în comentarii locul unde ar trebui să ajungem în luna ianuarie, să ne ajutăm semenii, cazuri disperate. Nu putem să facem bine pentru toată populaţia, nu suntem la guvernare, dar o să încercăm să ajutăm cât mai mulţi oameni, cu alimente, cu burse pentru copii, eu am patru copii cărora le dau burse lunare”, a adăugat politicianul român.

În secțiunea de comentarii, a primit o mulțime de mesaje de susținere din partea oamenilor.

„Apreciem transparența, este ceva nou pentru noi românii, sinceritatea unui politician.Suntem pe drumul cel bun alături de AUR!”

„Spun unii că sunt tare de fire , dar dacă l-aș vedea pe Ciolacu să de-a o similară explicație a salariului personal , leșin pe loc ! Nu au curaj , nu sunt cinstiți, nu iubesc România! AUR la guvernare !!!”

„In Biblie scrie asa: faptele bune ne- au fost pregatite dinainte de intemeierea lumii ca noi sa umblam in ele. Vad ca tu te straduiesti sa faci lucrul asta. E bine ptr tine. Dumnezeu se uita la cat dam dar si cu cat mai ramanem dupa ce am dat. La vaduva saraca nu i-a mai ramas nimic dupa ce a pus 2 banuti in templu.”

„La cât de săraci sunt majoritatea cetățenilor, ar trebui o mie de salarii donate și tot nu ajunge. Felicitări George ,ești un bun român și bun exemplu pentru noi toții! Succes AUR!!”

„Felicitari George!! Succes in continuare si sa fii mereu sub aripa ocrotitoare a lui Dumnezeu!”