Deputatul UDMR Szabo Odon a spus că blocajul în coaliția PSD-PNL privind stabilirea datei alegerilor prezidențiale este o reciprocitate. Potrivit lui, cei din PSD primesc acum același tratament pe care l-au aplicat și ei acum un an de zile.

Szabo Odon a comentat că în conflictul dintre PSD și PNL referitor la data alegerilor prezidențiale, „PSD a păţit exact ce a păţit UDMR cu un an în urmă”.

„Noi am avut un protocol semnat, ce se va întâmpla la rocada premierilor, nu s-au ţinut de cuvânt colegii, PSD-ul a tolerat acest lucru. În acest context, primesc aceeaşi monedă pe care am primit-o noi acum un an de zile. Nu poţi să spui că dacă odată cineva te-a trişat, nu trişează şi a doua oară.

Dacă s-au înţeles pe un calendar, ar trebui respectat. Dar vă spun, nu contează când vor fi alegerile. Nu îmi dau seama de ce se cramponează unii sau alţii de această chestiune”, a spus el.