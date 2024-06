O fermă de vaci din Comuna Bodoc, județul Covasna, l-a impresionat recent pe ministrul agriculturii din Ungaria, Nagy Istvan, în timpul unei vizite oficiale. Ferma, deținută de Ferencz Alpar, a primit laude pentru calitatea bovinelor și investițiile recente în infrastructură.

Ministrul Nagy Istvan, însoțit de reprezentanți UDMR, inclusiv deputatul Csaba Konczei, a vizitat ferma lui Ferencz Alpar, care deține 50 de bovine din rasa Bălțată Românească, linia de lapte. Ministrul a exprimat aprecierea sa printr-o postare pe Facebook, subliniind importanța tinerilor fermieri pentru viitorul agriculturii.

Ferma lui Ferencz Alpar este o afacere de familie, moștenită de la tatăl său, un fermier respectat în comunitate. Ferencz Alpar a continuat tradiția familiei și a reușit să dezvolte afacerea prin accesarea fondurilor europene.

Ferma deține în prezent 50 de vaci, dintre care 30 sunt mulse zilnic, restul fiind tinere femele. Aceasta se întinde pe 55 de hectare de teren, unde se cultivă preponderent furaje, precum lucernă, porumb și cereale, necesare pentru hrănirea animalelor. Laptele produs este vândut unui procesator local din zona Covasnei, transmite agrointel.ro.

Ferencz Alpar a preluat afacerea în 2012 și a reușit să o dezvolte semnificativ cu ajutorul fondurilor europene. În 2016, a obținut finanțare prin programul „Tânăr fermier”, ceea ce i-a permis să modernizeze ferma și să achiziționeze două utilaje noi.

„Am preluat ferma de la părinți în 2012 și am dezvoltat-o cu fonduri europene. În 2016 am făcut un PFA și am reușit să iau fonduri europene pe Tânăr fermier din același an, după aceea am continuat cu un proiect care s-a derulat pentru zona noastră și am reușit să iau două utilaje”, a explicat Ferencz Alpar.