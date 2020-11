În aceeași direcție, fixarea competențelor antreprenoriale este un proces aproape inexistent în curricula școlară din România, lucru care incapacitează generații întregi de tineri care se pot îndrepta prin atitudine antreprenorială către orice profesie, atitudinea antreprenorială dând nivelul lor de inițiativă, dezvoltare, reușita, dorința și implicare, angajament și responsabilitate.

Workshop-uri practice, cluburi de antreprenoriat și module de orientare în carieră

Proiectul „Educație prin Antreprenoriat, Explorarea Noilor Tehnologii, Consiliere și Informare în Carieră în Județele Covasna, Harghita și Mureș!” oferă pentru 450 de tineri din județele Covasna, Harghita și Mureș cadrul pentru dezvoltarea competențelor tehnologice / antreprenoriale, printr-un program intensiv de workshop-uri, ateliere și module de orientare în carieră.

„Ne propunem să ajutăm tinerii liceeni, organizațiile și comunitățile să își atingă potențialul creativ, economic și de adaptare la noua piață a muncii, prin intermediul educației antreprenoriale și a celor mai noi inovații tehnologice. Să facilităm implicarea administrației publice, dar și a companiilor private, a societății civile și a comunității academice din România în inițiative cu impact transformațional asupra sistemului de educație și asupra economiei viitorului”, spune Tudorel Popescu, Manager de Proiect.

Printre subiectele abordate de către cei 450 se participanți în cele 4 luni de desfășurare a proiectului se numără și – antreprenoriat, modulul Business Canvas, sesiuni de coaching one to one, self-leadership, gândire critică, public speaking, educație financiară, coding vs gaming, job-urile din industriile tehnologice, realitatea augmentată, etc.

Construcția unui nou ADN de profesionist și antreprenor în România

Proiectul care a început în august 2020 și se va încheia la finalul lunii noiembrie 2020, este doar punctul de plecare pentru formarea noii generații de profesioniști din România: “Vom ajuta la dezvoltarea în viitor a unui nou ADN de antreprenor care tratează provocări globale la nivel local, competent tehnologic, care să poată opera conceptual cu termeni precum: data, cloud, internetul lucrurilor, realitate îmbunătățită/augmentată, realitate virtuală, secvențierea de ADN, quantum computing, blockchain, inteligența artificială și multe altele”, menționează Tudorel Popescu, Project Manager al proiectului și CEO EDISON – Cluburi de antreprenoriat și tehnologie.