Copiii din public au fost nerabdatori sa urce pe scena si sa-i spuna Mosului poezii iar acesta i-a rasplatit cu dulciuri si jucarii pe toti micutii care au fost prezenti la eveniment. Evenimentul a debutat cu un spectacol de teatru. A urmat un recital extraordinar de colinde oferit de grupul Andante apoi un concert magic marca Alina Sorescu.

Pentru ca in aceasta perioada sarbatorim bucuria de a visa, cei mici au avut parte de un decor vesel si intalnirea cu cele mai indragite personaje de poveste. In acelasi timp au fost amenajate zone speciale speciale de joaca si distractie: studio de face-painting, ateliere de creatie pentru cele mai inspirate decoratiuni de brad si fabrica de vata de zahar.

Cele mai frumoase melodii alaturi de Alina Sorescu si trupa ei, „Picii lu’ Soreasca”

Cel mai asteptat moment al evenimentului a fost concertul extraordinar al Alinei Sorescu alaturi de membrii Atelierului de Muzica pentru Copii, „Picii lu’ Soreasca”, solista interpretand cu aceasta ocazie cele mai cunoscute melodii ale sale si cateva reinterpretari ale cantecelor de Craciun.

„Este un eveniment de traditie pe care il organizam in fiecare an la Dragonul Rosu prin care sarbatorim Craciunul si marcam finalul anului alaturi de parteneri, comercianti, clienti si copiii acestora. Sfarsitul de an este un prilej de bucurie, dar este si un moment de bilant. Suntem la finalul unui an intens in care am demarat un proces de modernizare amplu al zonei comerciale, cu scopul de a imbunatati experienta tuturor celor care lucreaza sau viziteaza centrul comercial. Ca de fiecare data, am avut alaturi de noi artisti talentati, nenumarate surprize si cadouri pentru cei prezenti. Multumim celor care au fost alaturi de noi si in acest an!” a declarat Zsolt Nagy, CEO Niro Investment Group.

Niro Investment Group alaturi de campania de iarna Scolile Satelor Noastre

Ca in fiecare an, compania sprijina in mod constant actiuni umanitare care sustin dezvoltarea comunitatii. Anul acesta, Niro Group si Dragonul Rosu au oferit sprijin familiilor nevoiase prin programul Scolile Satelor Noastre. Organizatorii campaniei umanitare au ales judetul Galati unde au fost identificate comunitati sarace, unele din ele izolate, cu grad ridicat de risc social al copiilor si un nivel redus de trai, pentru care au fost trimise pachete cu haine de iarna si incaltaminte.

Ce proiecte sunt în desfășurare

Niro Investment Group are o experienta extinsa ca dezvoltator de afaceri, investitor, antreprenor general si manager de active. Printre proiectele dezvoltate si gestionate de NIRO Investment Group, cu o suprafata construita de peste 500.000mp, se numara cel mai mare hub comercial din Europa de Est – Dragonul Rosu, cladiri de birouri, proiecte rezidentiale, restaurante si hoteluri celebre asa cum este cladirea istorica Grand Hotel du Boulevard. In 2018, compania si-a consolidat investitiile in industria ospitalitatii anuntand doua proiecte de anvergura: redeschiderea Grand Hotel du Boulevard, cladire simbol a Bucurestiului, sub marca internationala de lux Corinthia si constructia unui nou hotel premium in Bucuresti, situat pe blv. Expozitiei care va fi deschis sub brandul international Swissôtel. Pentru mai multe informatii despre companie, vizitati http://nirogroup.ro/

