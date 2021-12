Se dau 1.200 de lei pe lângă pensie! Cine sunt românii care beneficiază de acești bani? Marius Budăi a spus tot

Marius Budăi, ministrul Muncii, a declarat, vineri seara, că plățile s-au făcut deja, liniștindu-i pe oameni cu privire la plata pensiilor. Acesta a declarat că nu vor fi probleme și că se va continua calendarul cu plățile pensiilor. De asemenea, acesta a declarat că bani există.

„Problemele s-au rezolvat, coalitia a adoptat OUG cu rectificarea. S-au făcut deja plăţi către teritoriu. Vreau sa-i linistim pe toti, situatia este sub control. Nu vor fi probleme cu plata pensiilor, continua calendarul cu platile. Avem banii. Problema se rezolvă”, a declarat ministrul la România TV.

Într-o altă ordine de idei, ministrul a reamintit că de anul viitor pensiile vor crește cu 10 procente, în timp ce pensia minimă va fi de 1.200 de lei.

„Valoarea punctului de pensie va fi de 1586 de lei, acea majorare de 10 la suta. Mai avem o majorare pentru pensia minima, de la 800 la 1200 de lei”, spune minsitrul.

Cine primește cea de-a 13-a pensie

Mai mult decât atât, ministrul a anunțat și cine vor fi românii care vor primi încă o sumă de bani pe lângă pensia propriu zisă. Marius Budăi a declarat la România TV că pensionarii cu venituri mici vor primi, pe lângă pensie, suma de 1.200 de lei.

”Vreau să precizez că în ianuarie pensionarii nu primesc inca o pensie in plus, primesc o suma de bani acele persoane cu venituri mici. Acordam o suma de 1200 de lei. Decizia a fost scrisa in programul de guvernare”, a explicat Marius Budăi.

Cu privire la recalcularea pensiilor, ministrul Muncii a avertizat că este posibil ca anumite persoane să beneficieze de o majorare a pensiei de doar 5 lei.

„În termen de 120 de zile de la preluarea guvernării vom prezenta un calendar de implementare cu ceea ce se va intampla cu pensiile. Pot fi cazuri de cresteri de 5 lei. Atunci cand vorbim de sume si cifre chestiunile se pot stabili doar cand vom termina cu creionul calculul”, a declarat Marius Budăi.