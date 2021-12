Marius Budăi l-a criticat pe fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, care ar fi negociat în PNRR un procentaj de majorare modest, din care nu se pot acoperi și majorările și plata pensiilor speciale.

Budăi: De ce USR şi domnul Ghinea i-au vrut săraci pe părinţii şi bunicii noştri?

Acesta se întreabă de ce Cristian Ghinea i-a vrut săraci pe cei în vârstă atunci când a stabilit în PNRR să acorde doar 9,4 la sută din PIB pentru pensii, procent care ar putea fi atins chiar în ianuarie.

„În lege nu scrie pensii speciale. Pensiile speciale sunt cunoscute în comunicarea publică. Noi vorbim de indemnizații speciale. 9,4% din PIB? Aici ar trebui să ne spună fostul ministru care a cuprins acest lucru în PNRR, în contextul în care media UE cu plata pensiilor din sistemul public doar este de 13%.

De ce USR şi domnul Ghinea i-au vrut săraci pe părinţii şi bunicii noştri, întrebaţi-l pe dumnealui”, a mai precizat Marius Budăi, după şedinţa de Guvern.

Ministrul Muncii a criticat faptul că în PNRR a fost inclus doar un procent de 9,4% din PIB pentru pensii.

„De ce UE tinde spre 13% şi are acum 13%. Noi prin legea 127 ne-am propus 11,7%, iar domnul Ghinea a spus 9,4%. Personal, nu înţeleg”, a mai spus Marius Budăi.

Explicațiile lui Cristian Chinea privind PNRR

Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene, a declarat, săptămâna trecută, că a negociat o anvelopă de 9,4% din PIB care include pensiile contributive și cele speciale.

”Nu ar trebui să mai existe creștere din pix, ci doar creștere pe baza unor indicatori statistici, un mix între inflație, creștere economică și alți indicatori, la date fixe. Asta trebuie stabilit anul viitor prin lege.

Am negociat o anvelopă de 9,4% din PIB care include pensiile contributive și cele speciale. Noi eram sub 9, deci era loc de creștere. Am calculat ce efect va avea în PIB ceea ce au negociat PNL și PSD: vor ajunge la 9,3%. Deci au consumat aproape tot spațiul bugetar pentru pensii.

Poate vor să renegocieze cu CE. Să se ducă dl Ciolacu și dl Câciu la Bruxelles și poate vin cu condiții mai dure decât am reușit noi să obținem”, a precizat Cristian Ghinea, potrivit Spotmedia.