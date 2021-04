Chimcomplex este o companie consolidată, stabilă, cu potențial major de creștere și cu o valoare de piață între 475 și 510 milioane de EURO, luând în considerare multiplii de EBITDA din industria chimică. Rezultatele din 2020 și evoluția previzionată pentru acest an a permis companiei să reducă împrumuturile contractate pentru tranzacția Oltchim la numai 110 Milioane de EURO, un multiplicator al datoriei cu puțin peste 1.85 față de EBITDA anualizată. În decembrie 2018, compania a contractat de pe piața financiară londoneză un împrumut de 164 Milioane de EURO ceea ce înseamnă că în doar 2 ani a rambursat către finanțatori credite în valoare de 54 de milioane de EURO din soldul inițial.

Chimcomplex este cel mai mare exportator cu capital românesc din economia națională. Vânzările directe în afara României au fost în 2020 de peste 750 milioane de lei iar proiecția pentru anul 2021 prevede exporturi de peste 1 miliard de lei. Preocuparea permanentă, de extindere a portofoliului de clienți externi, a permis companiei să compenseze impactul negativ al vânzărilor pe plan local, unde comparativ cu anul anterior se înregistrează o scădere de 25%.

“Chimcomplex și-a atins în acest an toate obiectivele, inclusiv cele financiare, dar calea a fost foarte diferită de modul în care am planificat-o. 2020 a fost un an de transformare. Am întreprins acțiuni decisive și am demonstrat multă rezistență. În același timp ne-am concentrat atenția pe încurajarea angajaților, focus pe nevoile clienților și sprijin pentru comunitățile noastre. Am închis anul, cu un bilanț mai puternic, gata să ne accelereze strategia și să realizăm planurile îndrăznețe de viitor.” a declarat Tivadar Runtag, CEO Chimcomplex.