Sumă uriașă! Câți bani a scos din buzunar Gabriela Cristea pentru a rămâne însărcinată

Vedeta a mărturisit prin câte a trecut pentru a avea primul copil. Acum, Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară.

Aceasta a povestit, într-un interviu pentru Viva, câţi bani s-au dus pe tratamente.

Nu au reuşit pe toate pe care le-am făcut. Am făcut şase de-a lungul timpului. Înainte să rămân însărcinată cu Victoria am făcut într-un singur an, înainte cu trei-patru luni de rămâne însărcinată, am făcut patru FIV-uri şi încă un tratament, practic cinci tratamente într-un an. Fizic nu ai cum să faci mai multe. E foarte greu. Nu tratamentul este greu, ci partea psihologică. Din păcate, în România nu există asistenţa asta psihologică. Multe femei nu cred că am rămas însărcinată pe cale naturală. Eu mi-am plătit toate FIV-urile. Mi se pare urât din punct de vedere financiar. Costă minimum 5.000 euro una. Sunt multe analize de făcut. Intervine tratamentul care depindă de procedură. Este între 3.000 de ron şi 8.000 de ron. Implantarea ovulelor costă până în 10.000 de ron”, a explicat Gabriela Cristea.

„A fost cea mai grea perioadă din viaţa mea. Am stat în pat 10 zile. Tavi îmi aducea de mâncare. Mă ridicam şi mă duceam doar până la toaletă. Ceea ce este o prostie, dacă prinde… prinde oricum. Factorul psihologic este cel mai important. Nu am fost constant la psiholog”, a mai spus ea.