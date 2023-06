Implicarea face diferența. Când pui suflet, diferența devine vizibilă, iar când sunt tot mai mulți care se implică și pun suflet, efectele nu întârzie să apară.

Recent, Profi a prezentat oficial platforma Via Profi, prima care conectează producători și cumpărători din urban și rural deopotrivă. Concret, printr-o platformă online ușor de folosit, oricine poate porni într-o călătorie virtuală sau cât se poate de directă pe urmele gustului bun românesc și ale artizanilor care duc mai departe meșteșuguri și tradiții valoroase. De când a fost lansată ideea în spațiul public și până la momentul lansării sale oficiale, în mai puțin de 6 luni, Via Profi a adunat peste 200 de producători din 12 județe, iar numărul lor crește constant.

Producători locali din toată țara au simțit că au în Profi un partener pe care se pot baza, astfel că pasiunea lor, combinată cu impulsul pe care retailerul în pune în fiecare inițiativă CSR, a dat naștere unui amplu eveniment care continuă să aibă ecouri.

La finalul lunii aprilie, pe Domeniul Regal de la Săvârșin, Profi a organizat primul festival dedicat lor, pe măsura acestui loc cu o valoare istorică și simbolică aparte pentru România. Denumit Suflet de România, acest eveniment încurajează gospodarii să se conecteze la comunitate și ajută locuitorii acestei țări să redescopere micii producători locali, tradițiile și obiceiurile autentice ale satului românesc.

Inițiat de Profi, festivalul Suflet de România este parte a acordului tripartit “Creștem Comunități”, semnat de către Asociația Casa Majestății Sale, Universitatea de Științele Vieții “Mihai I” din Timișoara și lanțul de magazine Profi pentru susținerea producătorilor locali și conservarea artizanatului autentic și tradițional românesc. Festivalul este doar una dintre inițiativele CSR prin care Profi înțelege să se implice și să pună suflet în comunitate.

Pentru a înțelege modul în care Profi se raportează la aceasta și își asumă rolul de retailer născut și crescut pentru România, am stat de vorbă cu Gabriela Sîrbu, Director de Sustenabilitate al companiei.

Ce înseamnă să pui suflet în România?

Pentru mine, să pun suflet în România înseamnă să simt că fac parte dintr-o comunitate mai mare, că-mi pasă de oameni și de mediul înconjurător și că pot să aduc o schimbare pozitivă pentru acea comunitate. Înseamnă să fiu empatică și să fiu recunoscătoare pentru ceea ce avem și, în esență, să contribui la dezvoltarea acelei comunități. Totodată, simt și o responsabilitate față de generațiile viitoare și față de această țară pe care o numim acasă.

Cum se manifestă sprijinul Profi pentru producătorii locali?

Festivalul Suflet de România, pe care l-am organizat la Săvârșin, a fost doar una dintre formele prin care aducem producătorii locali la un loc și îi punem în lumina reflectoarelor. Sprijinul pe care îl oferă Profi este unul concret și cu o tradiție bogată.

De exemplu, Profi a inițiat Raftul cu Bunătăți Locale, cel mai amplu program de susținere a micilor producători locali artizanali. Prima inițiativă prin care Profi a reunit micii producători locali artizanali a fost Festivalul de la Apoș, în septembrie 2022. Ulterior, în același ani, programul a fost lansat în magazine, pentru început în Cluj și Dâmbovița, iar în acest an, Alba, Bistrița, Botoșani și Suceava s-au adăgat pe lista locurilor unde există Raftul cu Bunătăți Locale. Până la final de an, programul va funcționa în 10 județe și va reuni peste 700 de produse. El ne este drag și punem suflet în el, dar nu este singurul de acest fel.

În iunie, am lansat oficial Via Profi, platforma care practic unifică țara prin gustul bun pe care dorim să-l păstrăm și să-l transmitem mai departe generațiilor care vin după noi. Via Profi este un liant dintre urban și rural, un instrument simplu prin care oricine poate găsi producători locali de gusturi autentice și mai ales poate ajunge la ei fără niciun fel de intermediari.

Ce este mai exact Via Profi?

Vorbim despre o platformă online – via-profi.ro – unde oricine poate găsi producători care păstrează gusturile românești și ingrediente sănătoase din grădina lor sau din grădinile comunităților din care fac parte. Cu ajutorul unei hărți interactive acești producători se pot filtra după județe sau după produsele pe care le realizează. Fiecare dintre ei are câte o pagină dedicată, cu informații documentate și verificate de echipa Profi, cu date de contact complete și, foarte important, cu imagini reale ale produselor.

Platforma Via Profi a apărut ca idee anul trecut și în mai puțin de șase luni de la inițierea proiectului, a ajuns să numere peste 200 de producători locali din 11 județe, astfel încât pentru oricine este foarte simplu acum să înceapă o călătorie a gustului bun prin toată România. În plus, deja peste 100 dintre producătorii de pe Via Profi pot fi găsiți acum cu produsele lor și în magazinele Profi selectate, la Raftul cu Bunătăți locale.

Punem suflet la fel cum pun și producătorii pe care îi susținem și cu care, foarte important, nu semnăm un acord de exclusivitate. Căutăm să-i susținem cu adevărat și să-i ajutăm să continue să facă ceea ce știu ei atât de bine. În același timp, ajutăm ca poveștile lor să ajungă să fie cunoscute de cât mai multă lume, Via Profi fiind nu doar o experiență culinară, ci și o autentică poartă către un altfel de turism, către redescoperirea României frumoase, cu oameni buni.

Ce și-a propus Profi prin festivalul Suflet de România?

Prin festivalul Suflet de România am încercat să aducem laolaltă comunitățile, autoritățile și producătorii locali. Dorim să atragem atenția oamenilor asupra importanței consumului de produse locale și a susținerii micilor producători locali. Am observat în ultima perioadă o creștere a interesului pentru consumul de produse locale, naturale. Oamenii își doresc să cunoască originea produselor și să consume sănătos. În acest sens, producătorii locali au un rol important în economia locală și în continuarea tradițiilor și a identității rurale.

Ce s-a întâmplat în cele două zile de festival?

În primul rând am fost împreună într-o poveste a satului românesc autentic, cu oameni gospodari, tradiții care merită păstrate și oameni inimoși care insuflă și altora pasiunea lor pentru diferite meșteșuguri. Am avut peste 8000 de participanți care au descoperit producători locali, meșteșugari, tradiții, filme românești de calitate, au ascultat muzică bună, au dansat alături de ansambluri populare, au cunoscut inițiative care ne fac bine și au pus suflet într-o poveste care ne învață cum putem să ne bucurăm mai mult de ceea ce contează și să ne asigurăm că artizanii au un viitor.

Festivalul a fost și o ocazie pentru a cunoaște modalitățile prin care Profi pune suflet zi de zi. Cum pot fi urmărite inițiativele Profi de CSR?

Punem suflet în România și facem asta zi de zi pentru clienții noștri, dar și pentru întreaga societate. Am considerat că este important să ne axăm pe șapte direcții strategice pe care să ne concentrăm atenția: Educație, Sănătate, Mediu, Cultură, Inovație, Sport și, desigur, Comunitate. Proiectele pe care le susținem și în care credem pot să fie ușor urmărite pe harta interactivă de la adresa https://www.profi.ro/csr. Ne-am bucurat de întâlnirea cu un public numeros la festivalul Suflet de România pentru că am avut ocazia să invităm mai mulți parteneri care să vorbească despre proiectele lor și modul în care, inclusiv cu ajutorul Profi, fac bine zi de zi.

Profi pune suflet în România

