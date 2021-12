Alertă în magazinele din Statele Unite. Potrivit Reuters, s-a descoperit o substanță chimică toxică care poate cauza cancer în mai multe produse. Este vorba despre unele spray-uri de balsam uscat şi şampon vândute în Statele Unite şi Canada sub mărcile Pantene şi Herbal Essences.

În acest context, Procter & Gamble (P&G) a decis retragerea voluntară a tuturor produsele vizate. Potrivit sursei citate, retragerea include și produse de la mărcile Aussie şi Waterless fabricate în Statele Unite, dar şi unele articole scoase din producție de la mărcile Old Spice şi Hair Food, în care P&G a declarat că a detectat ”niveluri neaşteptate” de benzen, o substanţă cancerigenă.

Pe de altă parte, până acum este incert numărul produselor cu probleme, în contextul în care P&G nu a dezvăluit numărul de produse rechemate, care au fost distribuite prin magazine de vânzare cu amănuntul şi online. Pe de altă parte, compania a spus că acestea reprezintă mai puţin de 1% din portofoliul total de produse de îngrijire a părului.

Referitor la reacțiile adverse înregistrate până în prezent, compania a spus că nu a primit nicio informaţie despre efecte adverse. Pe de altă parte, P&G spune că expunerea zilnică la nivelul de benzen detectat în produse nu ar fi de aşteptat să provoace consecinţe negative asupra sănătăţii.

De menționat este faptul că Benzenul este clasificat ca o substanţă care poate provoca cancer în funcţie de nivelul şi gradul de expunere.

Probleme mari la produsele cosmetice din SUA

Amintim faptul că situația nu este una singulară. La începutul lunii decembrie mai multe deodorante, tot din SUA au fost retrase, în condițiile în care Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a stabilit o limită mult mai mică pentru expunerea la benzen din apa potabilă.

Tocmai din acest motiv, „într-o abundență de precauție”, producătorul Procter & Gamble a scos voluntar de pe rafturi 17 tipuri diferite de antiperspirant Old Spice și Secret, potrivit unui comunicat de presă.

Pe de altă parte, o serie de alte mărci nu au adoptat aceeași măsură inclusiv loturi de Tag, Sure, Equate, Suave, Right Guard și Brut care aveau niveluri de benzen de sau peste 2 părți per milion, limita impusă de FDA, a declarat David Light, CEO și fondator Valisure, laborator independent care a efectuat testele și a depus petiția.

La acel moment, CNN nu a putut verifica dacă unul dintre aceste produse, cu excepția Old Spice și Secret, a fost rechemat în urma solicitării de la începutul lunii noiembrie.

De asemenea, la începutul acestui an, lanţurile de farmacii din SUA au scos de pe rafturi produsele de protecţie solară Johnson & Johnson, după ce J&J a declarat că a detectat benzen în unele mostre.