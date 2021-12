Cancerul este boala secolului și toată lumea încearcă să prevină pe cât posibil răspândirea acestei boli crunte. Nu mulți știu că alimentația este un element esențial în lupta pentru prevenirea și combaterea lui. Și mai puțini probabil sunt conștienți că există un anumit aliment în dieta noastră zilnică care favorizează răspândirea cancerului în tot corpul.

Specialiștii au descoperit că un anumit aliment, care este consumat zilnic, este direct legat de răspândirea cancerului în tot corpul. Mai exact zahărul.

Mai exact, consumul excesiv de zahăr intoxică celulele şi favorizează formarea tumorilor canceroase, arată studiile recente. Din nefericire, o mulțime de persoane depășesc cu mult doza zilnică recomandată de zahăr, întrucât acesta se regăsește în cantități uriașe într-o mulțime de alimente. Medicii ne recomandă să nu depășim 25 de grame de zahăr pe zi, asta în condițiile în care nu suferim de nicio boală.

Avertisment clar al specialiștilor

Un studiu apărut în The New York Times arată clar că un consum ridicat de sucuri carbogazoase creşte riscul de cancer endometrial, în special în cazul femeilor care au trecut de menopauză. O altă cercetare care a apărut în publicaţia Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention arată că acest aliment creşte riscul de cancer endometrial, însă consumul ridicat de sucuri carbogazoase are un impact şi mai devastator, dublând chiar acest risc.

Astfel că persoanele care consumă cu regularitate sucuri carbogazoase au un risc mult mai mare de a dezvolta cancer în comparaţie cu cele care nu au în meniu aceste băuturi. Potrivit publicaţiei Natural News, zahărul menţine un mediu acid în corp, favorizează apariţia inflamaţiilor şi hrăneşte celulele canceroase.

În plus, excesul consumului de zahar creste riscul aparitiei bolilor cardiovasculare, intrucat acesta contine o molecula care afecteaza structura inimii. Si tesutul adipos, in special din zona abdominala, este stocat in masura mai mare. Consumul excesiv al zaharului este la fel de toxic pentru organism ca si consumul de alcool. Fructoza si glucoza sunt metabolizate de ficat la fel de greu ca si etanolul.

Procesul de imbatranire este accelerat daca avem o alimentatie bogata in zaharuri. Atat fizic cat si si la nivel mental. Mai mult, pofta unora de a consuma mai multe produse dulci este mostenita genetic, potrivit celor mai recente studii.