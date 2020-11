Doi mari aliaţi ai preşedintelui republican în exerciţiu au fost realeşi şi anume liderul majorităţii în Senat, Mitch McConnell şi senatorul din South Carolina, Lindsey Graham. ”Noi am reuşit”, a scris pe Twitter senatoarea republicană din Iowa Joni Ernst, în contextul în care sondajele o prezentau într-o poziţie nefavorabilă în faţa rivalei sale democrate. În altă cursă strânsă, senatorul din North Carolina Thom Tillis a anunţat că a obţinut o victorie istorică. ”Acesta este o victorie stupefiantă pe care am obţinut-o în această seară şi am făcut-o împotriva tuturor prognosticurilor, nu-i aşa?”, a declarat senatorul republican în faţa susţinătorilor săi.

Republicanii deţin controul în actualul Senat, cu 53 de mandate din 100. În total, 35 de mandate au fost în joc marţi. Controlul în Camera superioară a Congresului este una dintre mizele cruciale ale scrutinului de marţi. Democraţii trebuie să obţină patru mandate pentru a deţine majoritatea în Senat sau trei mandate în cazul în care democratul Joe Biden obţine victoria în alegerile președinţiale, deoarece vicepreşedinta-aleasă Kamala Harris ar putea atunci, potrivit Constituţiei, să voteze pentru a departaja un vot de 50 la 50.

Opoziţia speră să le ia republicanilor mai multe mandate care păreau vulnerabile. Însă speranţele au fost dezamăgite în Iowa, North Carolina şi South Carolina. În Maine, senatoarea republicană Susan Collins avea un avans de şase puncte procentuale la numărarea a 65% dintre buletinele de vot.

Răsturnare de situație în Georgia

Georgia a organizat două alegeri senatoriale la 3 noiembrie. În primul scrutin, senatorul republican în exerciţiu David Perdue părea să-l devanseze pe democratul Jon Ossoff, dar victoria nu i-a fost atribuită încă. În al doilea scrutin, candidatul democrat Raphael Warnock s-a calificat în turul doi, prevăzut la 5 ianuarie, împotriva senatoarei republicane în exerciţiu Kelly Loeffler. Dacă democraţii reuşesc să obţină un mandat în Maine sau Georgia, în afară de Arizona, controlul Senatului s-ar putea juca, atunci, în acest tur al alegerilor parţiale din Georgia.

Fostul guvernator democrat al Colorado John Hickenlooper l-a înfrânt în statul său pe senatorul republican în exerciţiu Cory Gardner. În Arizona, fostul astronaut american Mark Kelly a înfrânt-o pe senatoarea republicană Martha McSally, o fostă femeie pilot de vânătoare. Însă în statul conservator Alabama, Tommy Tuberville, un fost antrenor de fotbal american, l-a înfrânt pe senatorul democrat în exerciţiu Doug Jones.

Republicanii câștigă încă un stat

În South Carolina, influentul senator Lindsey Graham l-a înfrânt pe candidatul democrat Jaime Harrison. În pofida unor sondaje strânse şi unor sume-record strânse de rivalul său progresist afroamerican cu 20 de ani mai tânăr decât el, Lindsey Graham a părut o vreme în mare dificultate.

Liderul majorităţii republicane în Senat Mitch McConnell a fost reales cu un avantaj confortabil în statul său, Kentucky. Un fin strateg, cu o faţă impasibilă, el a obţinut, în mandatul lui Donald Trump, confirmarea în Senat a peste 200 de judecători conservatori – inclusiv a trei magistraţi la Curtea Supremă. Camera superioară a Congresului are puterea de a confirma magistraţii nominalizaţi de preşedinte.

Cei 435 de membri ai Camerei inferioare a Congresului sunt aleşi la doi ani.