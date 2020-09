„Nebuna Nancy Pelosi este distrusă pentru că a cerut deschiderea unui salon de înfrumuseţare, în timp ce toate celelalte sunt închise, şi pentru că nu a purtat Mască – deşi ţine tot timpul predici altora”, a scris Donald Trump pe Twitter, folosind porecla consacrată.

De asemenea, Pelosi afirma în iunie că „bărbaţii adevăraţi poartă măşti” pentru a evita răspândirea coronavirusului, potrivit agerpres.ro

Cum a fost surprinsă

Într-o înregistrare video a unei camere de supraveghere, Pelosi poate fi văzută umblând printr-un salon de coafură, fără mască. Incidentul a avut loc luni, la San Francisco, unde serviciile unor astfel de unităţi în spaţii închise sunt interzise, iar în aer liber au fost permise din nou abia de curând.

Proprietara salonului, care spune că se luptă de şase luni să obţină permisiunea de a relua activitatea, a declarat pentru Fox News ca unul din angajaţi a deschis special pentru programarea făcută de Pelosi, care „crede că îşi poate vedea de treabă, în timp ce nimeni altcineva nu poate intra, iar eu nu pot lucra”.

Lidera democrată a insinuat că a fost indusă în eroare: salonul i-ar fi comunicat că poate servi câte un singur client, pe rând. Prin urmare, ea a refuzat să îşi ceară scuze. „Îmi asum răspunderea pentru că am avut încredere în ce mi-a spus salonul de coafură de cartier unde am fost de multe ori de-a lungul anilor. După cum s-a dovedit ulterior, a fost o înscenare. Aşadar, îmi asum responsabilitatea că am căzut în capcană”, a declarat ea presei.

„Proprietara Salonului de Înfrumuseţare o detestă probabil mult pe Nebuna Nancy Pelosi. Să o denunţe, cu înregistrare, e într-adevăr mare lucru”, a conchis Donald Trump.

Donald Trump nu iartă

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a acuzat pe contracandidatul său la alegerile din noiembrie, fostul vicepreşedinte democrat Joe Biden, că este controlat din umbră de persoane neidentificate, transmite dpa.

„Este o persoană slabă, a fost slab toată viaţa. Nu ar trebui să candideze la preşedinţie”, a subliniat Donald Trump despre Biden într-un interviu pentru Fox News, adăugând că democratul nu ar fi capabil să calmeze revoltele din SUA.

După ce a susţinut că nu doreşte să discute despre Biden, Trump a abordat o altă temă, conform căreia fostul vicepreşedinte, este o unealtă a aşa-numiţilor socialişti radicali din Partidul Democrat.

De asemenea, preşedintele SUA a făcut aluzie la o conspiraţie: „Oameni de care nu aţi auzit niciodată. Oameni din umbra întunecată”, a răspuns el la o întrebare despre presupuşii manipulatori ai celui care încearcă să îi ia locul la Casa Albă.

Donald Trump a vorbit şi despre cei care „controlează străzile” şi alţi „bandiţi” în „uniforme negre, cu arme”. Comentariile sale sunt legate de incidentele din mai multe oraşe americane, caracterizate prin violența și vandalismul protestatarilor, un subiect care domină dezbaterea politică înaintea alegerilor prezidenţiale.