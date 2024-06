O farfurie de ciorbă l-a costat scump pe un bărbat din Costuleni, județul Iași. Mai exact, este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, care se afla în arest la domiciliu.

Fără să mai ţină cont de acest fapt, el şi-a riscat libertatea pentru o porţie de ciorbă rădăuțeană.

Bărbatul din acest caz era în arest la domiciliu din cauza unui dosar de furt calificat în care fusese găsit vinovat. El a aflat că mama unui prieten gătea ciorbă rădăuțeană, un preparat pe care bărbatul îl iubea foarte mult.

Aşa că nu a mai ţinut cont de decizia care îl obliga să nu îşi părăsească domiciliul. Împreună cu concubina sa, bărbatul a plecat de acasă şi a mers la mama amicului său, pentru a gusta din mâncarea preferată.

Ghinionul său a fost că, exact la acel moment, poliţiştii au mers la el acasă pentru a verifica dacă măsura arestului la domiciliu este îndeplinită. Bărbatul a fost sunat de un vecin, care i-a transmis că oamenii legii îl caută şi nu l-au găsit acasă.

Degeaba s-a grăbit să se întoarcă la domiciliu, pentru că poliţiştii nu au fost îngăduitori cu el.

Din punct de vedere legal, bărbatul din județul Iași a intrat la categoria „evadare”. Această faptă se pedepseşte în România cu închisoare între 6 luni şi 3 ani. Codul Penal este foarte clar în acest sens.

În final, verdictul a venit din partea judecătorilor. Bărbatul cu pricina a primit 1 an de închisoare pentru evadare. El va trebui acum să execute 3 ani și patru luni de închisoare în regim de detenţie finală.

Inculpatul poate face însă apel la decizia magistraţilor, acest verdict nefiind unul definitiv, scrie Antena 3.

Ingrediente:

„Prefer sa fac ciorba radauteana cu carne de pui. de obicei piept si pulpe. Se face mult mai repede si este la fel de gustoasa. Eu prefer sa arunc prima apa in care am pus la fiert carnea de pui, dar asta e o optiune strict personala.

Voi puteti sa spumati pur si simplu carnea fara a mai arunca apa. Sunt multe retete de ciorba radauteana si fiecare gospodina o face in felul ei. Arunc apa imediat dupa ce carnea a dat in cateva clocote, n-o las sa fierba mult, asa ca gustul nu se pierde.

Legumele le puteti pune dupa bunul plac si le puteti exclude pe cele care nu va plac. Legumele care au fiert in ciorba fie se pot pasa si pune inapoi, fie se pot arunca. Eu nu le-am pus, am pastrat doar cateva bucati de morcov pe care l-am taiat cubulete mici si l-am adaugat pentru culoare.

Cea mai importanta parte la ciorba radauteana este dresul cu smantana. Smantana se amesteca cu galbenusurile iar peste ele se toarna supa putin cate putin, amestecand continuu. Nu puneti amestecul de smantana si galbenusuri direct in ciorba pentru ca se va separa imediat.

Pur si simplu temperati-le asa cum v-am explicat mai sus, iar ciorba radauteana va fi perfecta. Cand o incalziti, dati focul la mic si amestecati continuu pana ciorba e suficient de calda, dar sa nu ajunga la punctul de fierbere.

Serviti ciorba radauteana fierbinte, cu ardei iute si patrunjel. Dupa gust mai puteti adauga usturoi sau otet”, scrie cunoscuta Jamila pe site-ul său.