Philip Morris International a anunțat o colaborare interesantă cu DJ-ul Steve Aoki, în cadrul inițiativei globale Together X. Această veste a fost făcută publică pe 19 octombrie 2024, în Japonia. La sfârșitul acestui an, pe data de 29 noiembrie 2024, Steve Aoki vine pentru prima oară la București, pentru a sărbători 10 ani de la lansarea IQOS.

În cadrul colaborării lor, au fost lansate și câteva produse speciale pentru piața japoneză, create împreună cu Steve Aoki, renumit pentru stilul său inovator. Printre produsele disponibile se numără accesorii pentru dispozitivele cu tutun încălzit, dar și o jachetă cu un design inspirat de armura samurailor.

ÎNTREBARE: Pentru că te pregăteşti pentru evenimentul IQOS din România, din 29 noiembrie, ce te încântă cel mai mult în legătură cu revenirea ta într-o ţară care te-a găzduit la festivalurile sale de top? Ne poţi împărtăşi cele mai frumoase momente din concertele avute aici? Ce plănuiești să aduci pe scenă data viitoare?

RĂSPUNS: „România are un loc special în inima mea. Când am aflat că cei de la IQOS România vor să mă aducă la acest eveniment, am sărit în sus de bucurie. Ori de câte ori am şansa să mă întorc în România, voi veni. Aşa cum performez în fiecare an la Tomorrowland, aşa voi veni şi la Untold.

Festivalul Untold este unul din preferatele mele. La fel şi la Neversea. Îmi place la Neversea, la mare, să văd răsăritul în timp ce pun muzică, e un moment superb. Să mixez pentru cei din România şi să lucrez cu artiştii de aici, iar acum, să am ocazia să petrec cu cei de la IQOS România, face ca totul să fie complet. Ne vom distra minunat când mă voi reîntoarce.”