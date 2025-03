Titluri de stat Fidelis, martie 2025. O nouă rundă de titluri de stat Fidelis în perioada 7-14 martie 2025

Titluri de stat Fidelis martie 2025. Începând cu 7 martie și până pe 14 martie, românii vor avea oportunitatea de a investi în titluri de stat Fidelis, cu dobânzi atractive și facilități speciale.

Dobândă neimpozabilă de până la 7,8% pentru titlurile în lei

Titluri de stat Fidelis martie 2025. Investitorii care aleg emisiunile în lei vor beneficia de o dobândă de până la 7,8%, care rămâne neimpozabilă, iar pentru cei care preferă titlurile denominate în euro, dobânda va ajunge până la 6%.

Una dintre schimbările importante aduse de Ministerul Finanțelor este lansarea lunară a titlurilor Fidelis, precum și posibilitatea de a le vinde înainte de scadență, cu dobânda ajustată în funcție de prețul de tranzacționare pe bursă.

Beneficii suplimentare pentru donatorii de sânge

Donatorii de sânge beneficiază și în acest an de o tranșă specială, cu o dobândă de 7,8% pentru titlurile de stat în lei, iar pragul minim de subscriere a fost redus de la 5.000 de lei la doar 500 de lei, facilitând accesul acestora la investiții.

Titlurile de stat Fidelis au o valoare nominală de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro.

Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei pentru titlurile în lei și de 1.000 de euro pentru cele în euro. În februarie, statul român a reușit să atragă un record de 4,3 miliarde de lei de la investitori, subliniind succesul acestei emisiuni.

Ce sunt titlurile de stat?

Titlurile de stat reprezintă o modalitate eficientă prin care guvernele pot atrage fonduri pentru finanțarea diverselor proiecte economice, fiind, totodată, o oportunitate pentru investitori. Aceste instrumente financiare sunt emise de stat și permit investitorilor să participe la dezvoltarea economiei naționale, în timp ce își diversifică portofoliile de investiții.

Titlurile de stat, cunoscute și sub denumirea de obligațiuni guvernamentale, sunt emise de autoritățile naționale pentru a obține fonduri, iar în schimbul acestora, investitorii primesc dobânzi periodic. Fiecare emisiune de titluri de stat are o perioadă de maturitate, cunoscută sub numele de „scadență”, care variază în funcție de tipul de titlu emis.

De asemenea, dobânzile asociate titlurilor de stat sunt influențate de durata scadenței, fiind esențiale pentru stabilirea rentabilității investiției.