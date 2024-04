Dincolo de utilizatorii intensivi, care depășesc 7 ore pe zi, cei mai mulți dintre respondenți, 44,2%, folosesc activ smartphone-ul timp de 4-6 ore pe zi, în timp ce pentru alți 18% sunt de ajuns 1-3 ore de utilizare zilnică. Doar 1,5% din respondenți se rezumă la mai puțin de o oră de utilizare a smartphone-ului, în fiecare zi.

Apelarea și trimiterea de mesaje este modul principal de folosire a smartphone-ului

Apelarea și trimiterea de mesaje este modul principal de folosire a smartphone-ului (81,4%), la strânsă concurență cu rețelele sociale (81,1%). Top 5 al activităților derulate pe smartphone este completat de navigarea online (77,5%), e-mail-uri (74,5%) și realizarea de fotografii și clipuri (71,8%).

Dacă bateria de mare capacitate este esențială pentru 71% dintre români, sistemul de operare primează pentru 66,9% dintre aceștia, urmat de fiabilitate (66,6%), camera performantă (63,3%) și display-ul de calitate (58,9%).

Xiaomi a lansat în România noul model Xiaomi 14

Recent, Xiaomi a lansat în România noul model Xiaomi 14, ce răspunde preferințelor manifestate de respondenții sondajului: Xiaomi 14 dispune de o configurație completă cu trei camere, oferind o experiență fotografică echilibrată, acoperind o gamă focală extinsă de la 14mm la 75mm.

Xiaomi 14 a fost proiectat cu lentile optice Leica Summilux cu o diafragmă actualizată ƒ/1.6 pe camera principală, iar rezoluția camerei ultra-wide Leica de 14 mm a fost crescută la 50 MP, oferind în același timp apreciata lentilă telefoto flotantă Leica de 75 mm, cu o distanță minimă de focalizare de doar 10 cm.

În ceea ce privește display-ul, Xiaomi 14 are un ecran AMOLED CrystalRes de 6,36″ 1.5K (2670 x 1200). Densitatea pixelilor ecranului a fost îmbunătățită la 460 ppi, oferind mai multe detalii ca niciodată. Cu o luminozitate maximă remarcabilă de 3000 de nits, culorile sunt vibrante, iar imaginile rămân clare chiar și sub lumina directă a soarelui. În plus, rata sa de refresh variabilă, cuprinsă între 1 și 120 Hz, garantează o experiență de vizualizare fluidă și fără probleme în diverse activități, inclusiv navigare, citire și jocuri.

Seria Xiaomi 14 integrează procesoare de ultimă generație, îmbunătățiri semnificative în tehnologia de răcire și o autonomie extinsă a bateriei, culminând cu o experiență optimizată pentru utilizatori.

Despre Xiaomi

Xiaomi Corporation a fost fondată în aprilie 2010 și listată pe piața principală a Bursei de Valori din Hong Kong la data de 9 iulie 2018 (1810.HK).

Xiaomi este o companie de electronice de consum și de producție inteligentă, cu smartphone-uri și dispozitive inteligente conectate printr-o platformă Internet of Things (IoT) ca element central.