„Vă cer să să respectaţi toate recomandările făcute de specialişti”, este apelul lansat de premierul Orban, în transmisiunea video de la Vila Lac 1, acolo unde se află în autoizolare. El a apreciat că România a gestionat mult mai bine decât alte state epidemia de coronavirus, dar că de acum încolo depinde mai puţin de autorităţi şi mai mult de cât de responsabil este fiecare cetăţean.

„Odată cu votul de învestitură prin care Guvernul şi-a recăpătat toate atribuţiile, avem posibilitatea să emitem acte normative cu valoare de lege, ordonanţe de urgenţă şi alte categorii de acte normative, de asemenea suntem în deplină capacitate de exerciţiu şi vom folosi această capacitate de exerciţiu pentru a continua măsurile care se impun pentru a reduce cât mai mult posibilitatea infectării cetăţenilor români cu COVID-19”, a mai spus premierul.

„Am luat măsuri pentru creșterea capacității de acțiune a autorităților implicate. Deși numărul de cazuri comparat cu alte țări arată că am luat măsuri cu efecte favorabile, limitarea răspândirii virusului depinde în mare parte de comportamentul fiecărui cetățean român, Vă cer să respectați toate recomandările medicilor și specialiștilor.

Chiar dacă viața trebuie să se desfășoare normal, căutați să respectați recomandările pentru a elimina riscurile de infectare. Respectați distanța socială, evitați strângerile de mână și îmbrățișarea, chiar dacă suntem un popor foarte cald și afectuos. Va trebui să ne manifestăm afecțiunea de la distanță”, e explicat şeful Executivului.

Măsuri pentru susţinerea economiei

El a explicat că săptămâna viitoare vor fi adoptate măsuri pentru susţinerea companiilor şi a angajaţilor afectaţi de situaţia de criză. Orban a insistat pe faptul că economia trebuie să funcţioneze şi să fie un efort conjugat pentru reducerea impactului asupra acestui sector vital.

„Epidemia are efect negativ asupra multor domenii economice. Am constituit săptămâna trecută un grup de lucru privind impactul economic al epidemiei, care pregătește măsuri necesare pentru domeniile afectate. E clar că în transporturi, horeca, publicitatății și organizării de evenimente, impactul este foarte mare”, a spus Orban. El a mai spus că se vor face studii de impact în continuare pentru susținerea zonelor afectate din economie.

Prevenirea speculei

Totodată, premierul a precizat că a cerut fiecărui ministru să propună măsurile necesare în contextul declarării stării de urgenţă de către preşedintele Iohannis. El s-a referit în special la achiziţia de echipamente medicale şi de medicamente. „E o nevoie acută de materiale, echipamente, substanțe, medicamente pentru care există o dificultate în obținere. Avem nevoie de proceduri de achiziții rapide, imediate, prin negociere directă.

Avem nevoie de măsuri care să întărească toate instituțiile din prima linie: DSP-uri, sturcturile Ministerului de Interne, capacitățile spitalelor”, a spus Orban.

Premierul a precizat că se vor face controale pentru stoparea speculei la diverse produse, inclusiv la medicamente: „Există posibilitatea de a plafona prețurile la dezinfectanți, măști, mănuși de protecție”. El a mai declarat că se va putea face şi o plafonare a preţurilor.

Ce înseamnă stare de urgență

„Din pacate am vazut foarte multe informatii difuzate in mod iresponsabil despre eventualele masuri care ar urma sa fie adoptate in cazul starii de urgenta. Incredintez cetatenii romani ca vom lua doar acele masuri absolut necesare limitarii infectiilor. Este nevoie acuta de materiale, echipamente, substante, medicamente. Exista posibilitatea de plafonare a preturilor la anumite produse necesare precum masti, manusi, echipamente de protectie , dezinfectanti, biocide”, a zis Orban. „Exista si posibilitatea de rechizitii daca vom avea nevoie de spatii de carantina”, a mai spus premierul.

Potrivit acestuia, toate măsurile se vor regăsi în decretul prezidential care va fi emis de Klaus Iohannis.

Şeful statului a anunțat, sâmbătă, că a decis să decreteze starea de urgență în România începând de săptămâna viitoare, pentru a permite o luptă mai eficientă cu epidemia de coronavirus. Anunțul a fost făcut la depunerea jurământului noului guvern condus de Ludovic Orban, care a avut loc în condiții speciale. Guvernul a fost învestit sâmbătă de Parlament, printr-o procedură urgentată.

Starea de urgenţă este reglementată de articolul 93 al Constituţiei României, precum și de Ordonanţa de Urgenţă numărul 1 din 1999. Ordonanţa în cauză spune că starea de urgenţă se poate impune pe o perioadă de cel mult 30 de zile şi prevede totodată măsuri excepţionale economice și de ordine publică.

În termen de cinci zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, președintele României solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate.

Ordonanța de urgență din 1999 stipulează că:”Starea de asediu şi starea de urgenţă sunt măsuri excepţionale care se instituie în cazuri determinate de apariţia unor pericole grave la adresa apărării ţării şi siguranţei naţionale sau a democraţiei constituţionale ori pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre”.

