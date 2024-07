Spațiile verzi, protejate prin lege. O asociație de locatari din Palazu Mare, Constanța, a fost amendată cu 1.537.800 de lei de Poliția Locală pentru că a diminuat spațiul verde aferent locuințelor de la 293, 62 mp la 139, 84 mp. Blocul a fost construit în anul 2016 de către firma Imperial Gas 2002. La recepția finală, spațiul verde era de 293,62 mp.

Poliția Locală a intervenit după ce a primit sesizarea unui locatar care dorește ca dezvoltatorul imobiliar să fie tras la răspundere pentru că nu a respectat contractul. Totuși, plângerea s-a întors împotriva lui, amenda fiind dată asociației de proprietari din care face parte.

„Eu am sesizat acea problemă cu spațiul verde, la ISC, pentru că eu am fost păcălit de dezvoltatorul imobiliar care a făcut clădirea și vreau să îi fac rău. Eu vreau să sesizez și la hotelul Nevada, acolo nu are un fir de iarbă. Acolo nu a fost niciodată spațiu verde, unde zic ei, cu toate că la recepția din 2016 se arată că este spațiu verde.

Asociația de proprietari a vrut ca eu să retrag plângerea dar eu am văzut că vecinii nu vor să facă proces cu dezvoltatorul, în legătură cu amenda și nu am mai vrut să retrag plângerea. Eu eu vreau ca dezvoltatorul imobiliar să fie tras la răspundere. Eu am poze din satelit care dovedesc că niciodată nu a fost spațiu verde, sus pe terasă”, a declarat acel locatar pentru Replica de Constanța.