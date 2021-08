Soția lui Dani Oțil spune tot despre problemele de sănătate din timpul sarcinii! Ce o supără pe Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu le-a povestit fanilor de pe Instagram că se confruntă cu mici probleme de sănătate în timpul sarcinii. Aceasta le-a spus internauților că i s-au umflat mâinile și picioarele. Cu toate acestea, soția lui Dani Oțil nu se panichează, subliniind că aceste probleme sunt normale într-o sarcină.

„Singurul lucru care mă deranjează deocamdată este faptul că mi s-au umflat picioarele, mâinile, mă dor, dar cred că este ceva normal și am multe kilograme în plus. La ultima cântărirea aveam plus 17 kilograme”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instastory.