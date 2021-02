Diana Șoșoacă a venit cu informații importante despre ceea ce ar fi urmat să se întâmple dacă minerii din Valea Jiului ar fi venit la București pentru a protesta.

Senatoarea a precizat în emisiunea lui Victor Ciutacu, difuzată la România TV, că minerii aveau să pice într-o capcană dacă veneau în Capitală. Mai mult decât atât, senatoarea a precizat că premierul Florin Cîțu are instigatori care ar fi deranjat posibilul protest pașnic al minerilor.

Daca s-ar fi strans si ar fi venit cu autocarele eu le-am spus sa notifice autoritatile si sa fie pasnici. Daca ajungeau la Bucuresti, ar fi aparut instigatori si s-ar fi creat impresia unei noi mineriade. Prim-ministru Citu sa aiba tupeu sa spuna ca in mandatul lui nu va avea mineriade? Dar de ce se duce cu gandul incolo, pentru ca stia ca are instigatori?”, a spus Diana Șoșoacă.

Ulterior, senatoarea a mai precizat că, imediat după ce a avut o discuție cu ministrul Virgil Popescu și cu inventatorul Iulian Hornet, Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, a declarat imediat că România ar trebui să închidă minele.

”Nu vi se pare putin ciudat ca dupa ce am fost eu si domnul Terhes acolo si dupa aia am fost si am vorbit cu domnul ministru Virgil Popescu si am fost cu solutia, cu domnul inventator Iulian Hornet, care de ani de zile le spune ca are solutia ca termocentralele sa mearga pe carbune si sa castige minerii 2-3000 de euro pe luna, imediat a iesit domnul Timmermans sa spuna sa inchidem minele?

De ce nu mergem sa renegociem nenorocitul ala de Green Deal? Stiti cat ar costa conform acestei inventii caldura si apa calda la un apartament de 4 camere, 5-6 persoane? 60 de euro pe timp de iarna, la -20 de grade.

Acest Green Deal a fost un troc. Pai noi am inceput sa importam carbune din Noua Zeelanda si din America, in timp ce minerii nostri mor de foame?”, a mai spus Diana Șoșoacă.