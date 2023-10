Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ar vrea să fie doar un simplu deputat din partea judeţului Timiş, dacă electoratul îl va vota. Într-un interviu la Prima TV, Grindeanu a spus că nu țintește funcțiile de preşedinte PSD, premier sau director SRI. Ministrul Transporturilor a spus că se vede simplu deputat de Timiş.

„Dacă timişenii îmi vor mai da votul, mă văd deputat simplu, în Parlament. (…) Mi-am făcut datoria aşa cum am crezut eu că pot cel mai bine. Exclus asta cu SRI, exclus total. (…) Eu sunt în politică, vreau să rămân în politică şi după alegerile din 2024, nu vreau să ies din politică. Asta ar însemna să ies, exclus total. Mi-aş dori să rămân deputat. De acolo, că PSD va avea sau nu preşedinţia Camerei, astea sunt lucruri pe care e foarte greu să le speculezi de acum sau să faci transpuneri pentru ianuarie, februarie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a explicat că nu crede că i s-ar potrivi funcția de președinte PSD. El a spus nu are foarte multă răbdare de a interacţiona cu problemele mai puțin importante, dar care contează totuși pentru bunul mers al lucrurilor în România. Grindeanu spune că nu este un bun ascultător și că nu poate asculta toate plângerile celor din partid.

„Funcţia asta de preşedinte la PSD vine la pachet cu o răbdare extraordinară pe care Marcel o are, de a sta de vorbă cu aproape fiecare membru de partid şi de a-i asculta în adevăratul sens al cuvântului. Astea sunt lucruri pe care eu nu le am, nu am foarte multă răbdare, sunt mai degrabă de acţiune, decât să stau să analizez, să ascult. Nu cred că în acest moment e o funcţie care să mi se potrivească ca şi profil”, a declarat Grindeanu.