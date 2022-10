A fost semnat contractul pentru finalizarea construcției Lotului Chețani-Câmpia Turzii din Autostrada Transilvania

Sorin Grindeanu a precizat că acesta este ultimul lot care lipsește din tronsonul de autostradă care face legătura între Târgu-Mureș și Cluj-Napoca.

„A fost semnat astăzi contractul pentru finalizarea construcției Lotului Chețani-Câmpia Turzii, al Autostrăzii Transilvania! Este ultimul lot care lipsește din tronsonul de autostradă care face legătura între Târgu Mureș și Cluj-Napoca.

Asocierea de constructori austrieci și germani are la dispoziție 420,34 milioane de lei (fără TVA) și 21 de luni (3 luni proiectare și 18 luni execuție) pentru a finaliza lucrările la acest lot al A3. Pe acest lot vor fi construite: două poduri, șapte pasaje și un nod rutier (Chețani).

Construcția lotului Chețani-Câmpia Turzii (15,70 km) este finanțată din fonduri europene”, a scris, miercuri, Sorin Grindeanu pe contul său de Facebook.

Sorin Grindeanu speră ca, anul viitor, să fie gata centura ocolitoare de la Târgu-Jiu

Vă amintim că, zilele trecute, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a spus că speră ca, anul viitor, să se poată circula pe centura ocolitoare de la Târgu-Jiu, județul Gorj. Potrivit spuselor sale, spre deosebire de anul trecut, în 2022 s-au dublat sumele cheltuite de către CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere), ceea ce înseamnă că nu există probleme legate de finanțare.

„Anul acesta, am avut o discuţie cu colegii de la CNAIR şi cu Direcţia Economică din cadrul Ministerului (Transportului și Infrastructurii) şi, spre deosebire de anul trecut, s-au dublat sumele cheltuite de către CNAIR. Anul trecut, închiderea de an a fost undeva la 4,7 sau 4,8 miliarde, anul acesta ne ducem spre 9 miliarde, ceea ce înseamnă dublu. La anul va fi şi mai mult pentru că România are nevoie de aceşti bani care intră în infrastructură. Nu e o problemă de finanţare.

Ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, şi anume acest ritm, să se păstreze, astfel încât la anul, în sfârşit, sper şi eu la Timişoara acelaşi lucru, ca şi dumneavoastră, la Târgu Jiu, în sfârşit să se circule pe centura ocolitoare de la Târgu Jiu”, a declarat, recent, Sorin Grindeanu, aflat în vizită pe şantierul variantei ocolitoare de la Târgu Jiu.

Sorin Grindeanu speră ca Portul Constanța să reușească să acceseze fonduri europene

În aceea zi, el a vorbit și despre Portul Constanța. Potrivit spuselor ministrului, acest port nu funcționează la capacitate maximă din cauza lipsei modernizării infrastructurii feroviare. În prezent, el speră ca Portul Constanța să reușească să acceseze fonduri europene. Până acum, oficialii „au preferat să cheltuie veniturile proprii pe care le făceau decât să acceseze fonduri europene”.

„Lucrul acesta nu îl mai accept, având în vedere că putem să accesăm fonduri europene”, a spus el.

„Această subfuncţionare, sau funcţionarea în subcapacitate a Portului e datorată în primul rând lipsei modernizării infrastructurii feroviare din port. Portul Constanţa a fost gândit în primul rând să se dezvolte prin partea feroviară, în acest moment am ajuns aproape de sută la sută pe capacitatea rutieră a Portului Constanţa. (…)

19 din 35 de linii. În prima jumătate a lunii noiembrie se va face recepţia şi pe celelalte 16 linii, dar nu e destul. Undeva, în primăvară, vă spuneam că am găsit în Portul Constanţa 98 de linii nefolosite, vagoanele acelea celebre lăsate pe linii, cu vegetaţia crescută pe ele de 20 de ani. Iată că primele 35 pe care le-am atribuit în procedură de urgenţă le recepţionăm, unele astăzi, altele în două săptămâni

Noi considerăm că pe viitorul exerciţiu bugetar, pe programul operaţional de Transporturi, trebuie să folosim şi mai mult portul Constanţa, devenind principalul port la Marea Neagră. Şi atunci, acel miliard, sau peste un miliard de euro trebuie folosit pentru a creşte această capacitate”, a explicat Sorin Grindeanu.