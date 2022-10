Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că este posibil ca, până la sfârşitul anului, să fie lansată licitaţia pentru capetele Autostrăzii Unirii A8, pentru care a fost emis acordul de mediu.

Apare o nouă autostradă în România. Sorin Grindeanu a dat vestea: Până la sfârşitul anului

„S-a urmărit foarte atent acest proiect, a ieşit acordul de mediu, ceea ce ştiţi că nu depinde neapărat de instituţiile care se află în coordonarea Ministerului Transporturilor, şi pe capetele autostrăzii a ieşit acest acord de mediu, pe partea de Moldova, cred că chiar ieri. Eu în lunile de început ale acestui an am avut o discuţie cu parlamentarii, cred că majoritatea erau de Iaşi, apoi s-au reluat aceste discuţii la Ministerul Transporturilor şi am dat public atunci un calendar legat de capetele din A8, capete care sunt finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Ieşind cele două acorduri de mediu pe capetele autostrăzii ne duc în linie dreaptă pentru a putea să ne ţinem de calendarul pe care l-am asumat public în urmă cu câteva luni şi anume faptul că, până la sfârşitul anului, pe aceste capete finanţabile prin PNRR să putem să lansăm licitaţia”, a transmis Sorin Grindeanu, în cadrul unei dezbateri care a avut ca temă stadiul Autostrăzii Unirii A8 – secţiunile finanţate prin PNRR, organizată de Comisia pentru transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaţilor în cursul zilei de marți, 18 octombrie.

De asemenea, ministrul a mai spus că, în cazul în care se păstrează ritmul de până acum, până la sfârşitul anului 2022 vor fi desemnaţi câştigătorii licitaţiilor pentru cele 13 loturi de la Ploieşti la Paşcani, iar în primăvara lui 2023 vor fi semnate toate contractele asumate prin PNRR.

Apare o nouă autostradă în România! Sorin Grindeanu a anunțat: Construcția a intrat în linie dreaptă

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis vineri, ultimele informații cu privire la construcția autostrăzii Lugoj-Deva. Potrivit ministrului, construcția tronsonului cu tuneluri, Margina-Holdea, a intrat în linie dreaptă. Potrivit lui Sorin Grindeanu, Cele două tuneluri vor avea fiecare o lungime de aproximativ 2,13 km și vor fi formate din două galerii unidirecționale.

„Construcția tronsonului cu tuneluri (Margina-Holdea) de pe Autostrada Lugoj-Deva a intrat în linie dreaptă!

Am semnat astăzi (vineri – n.red) contractul de finanțare pentru construcția secțiunilor E și D ale Lotului 2 ale acestei autostrăzi.

Sunt 2,2 miliarde de lei (cu TVA) care vor fi folosite pentru proiectarea și execuția lucrărilor finanțate preponderent prin PNRR. Tot astăzi (vineri-n.r.) am semnat contractul pentru proiectarea și execuția acestor secțiuni, care reprezintă, practic, ultimul tronson al autostrăzii Lugoj – Deva.”, a anunțat Sorin Grindeanu vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.