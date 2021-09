Miercuri, zeci de TIR-uri au parcat în Piaţa Victoriei. Transportatorii au protestat astfel faţă de impozitul pe diurnă, de măsurile de carantină care le sunt impuse, dar şi din cauza scumpirii poliţelor RCA.

Transportatorii ar fi obţinut soluţii din partea Guvernului PNL, după protestele de astăzi

Asociațiile de transportatori rutieri au cerut reîncadrarea diurnei ca venit salarial și protestează față de impunerea carantinării șoferilor profesioniști și față de criza de pe piața RCA.

România este singurul stat european care impozitează diurna, în timp ce state din Europa de Est, precum Polonia, Lituania sau Ungaria, adoptă în mod constant măsuri de protecție a transportatorilor proprii, spun protestatarii, potrivit Digi24.

În urma discuţiilor dintre guvernanţi şi reprezentanţii transportatorilor, s-a ajuns la o înţelegere. Deputatul PNL Gheorghe Pecingină a dezvăluit, într-o postare pe pagina sa de Facebook, ce proiect de lege va fi dezbătut în regim de urgenţă în Parlament, dar şi ce propuneri vor fi făcute în urma discuţiilor dintre transportatori şi Dan Vîlceanu, ministrul de Finanţe.

Gheorghe Pecingină: Rezolvăm problemele transportatorilor români

“Astăzi am discutat cu transportatorii care au protestat în fața Guvernului reclamând impozitarea diurnei și mai ales faptul că taxarea se face retroactiv.

Este o problemă pe care am anticipat-o la momentul în care am inițiat proiectul de lege privind reincadrarea sumelor impuse la diurnele transportatorilor și muncitorilor detașați în străinătate. Am cerut dezbaterea proiectului în Parlament în regim de urgență și am toată susținerea colegilor parlamentari liberali.

De altfel, reprezentanții transportatorilor au discutat în aceste zile și cu ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, de la care au cerut clarificări ale regimului diurnei acordate șoferilor care efectuează transport în afara țării.

Propunem amistia pentru toate obligațiile calculate de fisc ca urmare a reîncadrării sumelor primite de către angajaţi ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitate pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii.

Organul fiscal nu va mai reîncadra nicio altă sumă de natura diurnelor și indemnizațiilor şi nu va emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare pentru perioada fiscală menționată”, a scris deputatul PNL Gorj pe pagina sa de socializare.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea