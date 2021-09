Vineri, trenul simbol al Uniunii Europene, “Connecting Europe Express”, a sosit în Gara de Nord din Capitală.

Soluţie pentru reducerea aglomeraţiei din Bucureşti!

La eveniment au fost prezenţi primarul general al Bucureştiului, Nicuşor Dan, comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, precum şi ministrul interimar al Transporturilor, Dan Vîlceanu.

Cu această ocazie, Nicuşor Dan a pledat pentru realizarea trenului metropolitan pe infrastructura CFR. Edilul spune că are toată disponibilitatea pentru a colabora cu Guvernul României, dar şi cu autorităţile locale din localităţile situate în apropierea Capitalei, pentru ca acest proiect vital să devină realitate.

Este “o soluție absolut necesară pentru sporirea mobilității urbane și reducerea aglomerației de pe șoselele Capitalei”, consideră Nicuşor Dan.

Trenul metropolitan poate fi finanţat din fonduri europene, inclusiv din PNRR

“Azi, la Gara de Nord din Capitală, am fost alături de comisarul european pe Transport, Adina Vălean și de ministrul Finanțelor și ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Dan Vîlceanu, cu ocazia sosirii în București a trenului-simbol al Uniunii Europene, „Connecting Europe Express”.

2021 e anul european al căilor ferate, iar Uniunea Europeană promovează din ce în ce mai mult acest mijloc de transport sigur și ecologic.

În mesajul meu către cei prezenți, am vorbit despre șansa pe care o are Bucureștiul de a-și dezvolta transportul de cale ferată prin construirea trenului metropolitan pe infrastructura CFR. Am reafirmat că acest proiect poate fi finanțat din fonduri europene (inclusiv din PNRR) și că e vorba despre o soluție absolut necesară pentru sporirea mobilității urbane și reducerea aglomerației de pe șoselele Capitalei.

Am toată deschiderea pentru colaborarea cu Guvernul României și cu autoritățile locale ale localităților limitrofe Capitalei pentru a pune pe picioare acest proiect. Bucureștiul are nevoie de el!”, a scris primarul general al Capitalei, vineri, pe pagina sa de Facebook.

2021 este „anul căilor ferate” în UE

Cu ocazia Anului European al Căilor ferate, “Connecting Europe Express” este trenul care străbate Europa și care atrage atenția asupra importanței călătoriei cu trenul pentru un viitor sustenabil.

Anul 2021 a fost desemnat ca fiind „anul căilor ferate” în Uniunea Europeană.

Traseul trenului este de peste 20.000 km, incluzând traversarea a 26 de țări și oprirea în peste 100 de localități. Punctul final va fi în 7 octombrie, la Paris.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea