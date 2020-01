Maria Băsescu, soţia fostului preşedinte al României, a fost casnică timp de 37 de ani, motiv pentru care Traian Băsescu nu a completat în trecut vreun câștig salarial în dreptul rubricii de venituri ale sotiei sale.

Într-un interviu acordat cu mai mulţi ani în urmă, Maria Băsescu recunoştea că regretă faptul că a ajuns casnică: „De 15 ani sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe Litoral. Și imi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. Regret ca n-am mai putut lucra. V-am spus, îmi plăcea compania, agitația. Oricum, acum e prea târziu. După o pauza de 15 ani e greu să-ți reiei activitatea. Mi-am ieșit din mână, cum se spune.”

De aceea, soţia fostului preşedinte primeşte o pensie extrem de mică. Din declaraţiile de avere şi de interese depuse de Traian Băsescu în luna iulie 2019, reiese că Maria Băsescu a încasat, pentru ultimul an fiscal încheiat, de la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, o pensie totală de numai 1.720 de lei (ceea ce ar însemna circa 143 de lei/lună).

Ce funcţie a deţinut Maria Băsescu până în aprilie 2019

Potrivit aceloraşi declaraţii, Maria Băsescu a avut totuşi un job, începând cu luna februarie 2017. Ea a ocupat postul de administrator al terenului agricol de 290 de hectare din comuna Nana deţinut de fiica sa, Ioana Băsescu, de profesie notar.

Pentru acest post, Maria Băsescu primea un salariu de 5.000 de lei/lună, astfel că în 2019 a încasat 15.000 de lei, având în vedere că acest contract s-a încheiat la data de 1 aprilie.

