Smiley a revenit la o pasiune mai veche, actoria. Decizia a fost luată după ce a rămas fără postul de jurat de la Vocea României și o parte din concertele sale au fost puse pe hold.

Artistul urmează să fie protagonistul unui film regizat de Iura Luncașu

De-a lungul timpului, Smiley a avut apariții episodice în producții precum „Selfie”, „Oh, Ramona!” și „Nașa”, „Un film Simplu” și „Triplusec”. De asemenea, a apărut și în serialul „Cu un pas înainte”.

Artistul urmează să fie protagonistul unui film regizat de Iura Luncașu. Este vorba despre un proiect în care sunt implicați tineri actori talentați, dar și vedete din showbiz.

„În câteva zile ne vom apuca din nou de filmat pentru comedia dramatică cu final pozitiv <>, în care Smiley va avea rolul principal. Am lucrat bine împreună cu el vara aceasta și mai facem un poiect în care vor mai juca actori precum Ada Galeș, Cosmin Natanticu, Augustin Viziru, Sali Levent și Adelina Pestrițu într-un rol mai mic. Știți că eu lucrez cu multe vedete pe roluri secundare și îmi place așa. Am terminat și sezonul doi din „Profu’ de la Pro TV. Cu noile reguli și reglementări vom vedea când vor ajunge în cinematografe cu proiectele terminate însă vom aștepta. Am și eu o strategie și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Iura Luncaşu pentru click.ro

Gina Pistol, dată de gol de Smiley

Smiley și Gina Pistol reprezintă unul dintre cele mai fericite cupluri din lumea showbiz-ului românesc. După ce au aflat că vor deveni părinți, Smiley dă dovadă de un comportament model, însă nu fără a o da de gol pe viitoarea mămică.

Smiley s-a dus la cumpărături cu o listă destul de lungă, pe care a publicat-o într-un story pe Instagram. Postarea a fost făcută chiar în timp ce se afla într-un hipermarket din București, potrivit cancan.ro

Pe lista făcută cel mai probabil de Gina Pistol pot fi observate produse precum usturoi și cel puțin două sticle de esență. Trebuie menționat că în timp ce se afla printre rafturile pline cu alimente, artistul s-a filmat în timp ce se distra urcându-se pe coșul de cumpărături.