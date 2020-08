Smiley a fost amendat cu 580 de lei și trei puncte penalizare. Cunoscutul cântăreț a fost testat și cu aparatul anti-drog și chiar el a recunoscut că este pentru prima dată când a pățit așa ceva. Alături de Smiley au mai fost opriți încă 25 de șoferi care se grăbeau să ajungă la mare, pe Autostrada Soarelui.

Testul antidrog al lui Smiley a ieșit negativ în cazul artistului.

„Durează cam un minut recoltarea. Introducem în cavitatea bucală buretul și îl plimbam în zona gingiilor, durează 1-2 minute”, i-a explicat polițistul lui Smiley cum se folosește drug-testul.

Smiley a postat ulterior și un mesaj pentru fanii săi.

„Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce va îndemn pe toți să faceți pentru siguranță, normalitatea și liniștea noastră a tuturor” – a scris Smiley.

Imediat, tot pe Facebook, Ministerul de Interne i-a răspuns artistului cu o notă de umor:

„Dragă Smiley, greșeala recunoscută este pe jumătate iertată… ca și amendă primită astăzi. Ai termen 15 zile să poți plăti jumătate din minimum prevăzut de lege. P.S. Privește partea bună. Până acum ai pierdut doar buletinul”.

Trebuie spus că tîn urmă cu o zi s-a aflat că Smiley ar urma să devină tătic. Cel puțin așa susțin jurnaliștii de la ciao.ro, care au precizat că, potrivit unor surse apropiate celor doi, Gina Pistol ar fi însărcinată în trei luni. „“Ginuta ar fi gravidă în câteva săptămâni, ar fi în primul trimestru de sarcină. Acest secret îl știu doar câțiva apropiați, foarte puțini la număr. Momentan nu ar vrea să dezvăluie nimic cei doi, nici lor nu le vine să creadă, sunt extrem de emoționați”, a susținut sursa citată.