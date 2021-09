Alexandru Deaconu anunță că că pregătirea arbitrilor pentru implementarea VAR va dura 10 luni din acest moment. El a subliniat faptul că aceasta ar urma să se încheie în luna iulie a anului viitor, ceea ce înseamnă că arbitrajul video va fi introdus în Liga I începând cu ediţia 2022-2023.

De menționat este faptul că, anterior termenul estimat pentru folosirea VAR în România era luna aprilie 2022, mai exact odată cu începerea play-off-ului/play-out-ului ediţiei 2021-2022 a Ligii I.

În acest context, Deaconu susține că FIFA monitorizează și ea atent acest proces, adăugând că 50 de arbitri sunt necesari ca să stea cel puțin o oră pentru a se familiariza cu noul sistem, pașii fiind extrem de importanți.

„Suntem în faza de pregătire offline a proiectului VAR. Săptămâna trecută am primit toate echipamentele şi începând din această săptămână am dat drumul pregătire arbitrilor. Aşa cum am spus, noi avem nevoie de 10 luni pentru pregătirea arbitrilor. Iar această pregătire este făcută în serie, nu poate fi făcută în paralel. Adică trebuie să încheiem primul pas pentru a trece la al doilea.

50 de atrenori vor fi instruiți să folosească sistemul VAR

Mai mult, FIFA monitorizează atent acest proces şi pentru a putea trece la următorul pas e nevoie de validare şi de aprobare din partea celor de la FIFA. Acest proiect necesită foarte mult timp. Avem 50 de arbitri şi fiecare dintre ei trebuie să stea cel puţin o oră doar ca să se familiarizeze cu sistemul. Sunt paşi pe care nu putem să îi sărim. Când va fi implementat sistemul nu pot să spun, depinde şi de cum se mişcă arbitrii şi de cum vom reuşi să avem toate materialele necesare pentru pregătirea lor. E un proces foarte, foarte complicat”, a spus Deaconu, care este managerul de proiect pentru implementarea arbitrajului video.

Vicepreşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a fost întrebat dacă există șanse ca RAR să fie folosit în acest sezon. În acest context, Deaconu a precizat că este nevoie de zece luni doar pentru pregătirea arbitrilor și nu poate da un răspuns clar.

„Nu ştiu să spun, repet, avem nevoie de 10 luni pentru pregătirea arbitrilor. Pentru că FIFA nu permite scurtături. Noi construim baza acestui sistem şi nu putem să o facem pe repede înainte”, a adăugat el.

În momentul în care i s-a precizat că 10 luni din acest moment înseamnă iulie 2022, Deaconu a afirmat că sistemele au ajuns de abia în cursul săptămânii trecute și au fost instalate în această săptămână

„Dacă asta înseamnă… După cum am spus, din momentul în care primim sistemele durează 10 luni. Sistemele au venit săptămâna trecută şi din această săptămână am reuşit să le instalăm şi am început pregătirea”, a mai spus acesta.

Amintim faptul că în cursul zilei de marți, Federaţia Română de Fotbal a anunţat că a început pregătirea practică a arbitrilor pentru introducerea VAR în România, simulatoarele fiind livrate zilele trecute de furnizorul de tehnologie.