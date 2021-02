Daniel Funeriu a comentat pe pagina sa de Facebook ideea de homeschooling, adică școală făcută de acasă.

“Întreg facebook-ul a fost șocat de afirmația unui artist că ”nu va purta mască și nici nu se va vaccina”.

Acum cinci ani, același artist, era avocatul numărul 1 al homeschooling-ului. Oripilat că fetița sa face matematică, citire și alte asemenea materii în școala noastră obsoletă, speriat că școala riscă să-i distrugă copilului „frumusețea interioară”, a anunțat că „va merge pe calea sa” și va face homeschooling. Adică își deșcolarizează copilul și se ocupă el, împreună cu soția, de educația fetiței. A fost, atunci, o întreagă isterie, pe logica „lasă că știm noi cât de stresant și prost e sistemul, știu eu, ca părinte, ce e mai bine pentru copilul meu, să nu se bage statul să îmi spună mie ce să fac cu copilul meu”. Am luat poziție fermă, explicând că eu sunt cel care s-a opus introducerii în lege a posibilității homeschooling-ului. Din două motive esențiale: primul pentru că este neconstituțional și al doilea pentru că este ”o operație pe creierul copiilor noștri pentru care nu suntem pregătiți”. Am fost atacat cu o rară violență. Dar…”, a spus Funeriu.

Funeriu zice că pandemia i-a dat dreptate

În opinia sa, două realități vizibile îi dau dreptate. Prima este legată de pandemie. Aceasta ne-a forțat pe toți la „homeschooling”.

“Nu are rost să o lungesc aici, rezultatele le vedeți cu toții. Întreaga planetă se chinuie să-i ajute pe copii să recupereze, tulburările psihice ale copiilor (și părinților) cresc alarmant, în situația în care, totuși, mulți părinți lucrează de acasă. Imaginați-vă homeschooling cu părinți mai puțin disponibili ca în pandemie…”, a spus Funeriu.

El a explicat că artistul care a început această nebunie cu homeschoolingul este același care declara, zilele astea, că ”nu poartă mască și nu se vaccinează”. În opinia sa, este un om care dă dovadă de același discernământ ca Șoșoaca.

Fostul ministru a făcut referire și la Constituția României. Aici se spune că învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi confesionale, în condiţiile legii.

M-am opus și îmi asum

“M-am opus introducerii homeschooling-ului in Legea 1 și îmi asum acest lucru. Toti politicienii papagali fug de dezbaterea asta, sa nu supere pe nimeni, dar noh, la cati mafioti am suparat la viata mea, ce mai conteaza 2-3 oameni… Plus ca n-o sa mai candidez vreodata”, a subliniat Funeriu.

El a făcut referire la o doamna deputat care îi cerea cu o insistență neobișnuită să introducp asta în lege.

“A renunțat repede în fața argumentelor echipei ministerului, și mi-a dezvăluit și motivul insistenței inițiale. Cei care insistau pe lângă mine păreau să aibă motive religioase”, zice ea. Eu nu ezit sa o spun mai pe șleau: acei oameni, si nu numai ei, erau niste sectanți* ciudati. O spun clar cu atât mai mult cu cât aveam și alte informații institutionale credibile. Cei care insistau pe la toate ușile erau sectanți ciudati care aveau ca unic scop îndoctrinarea religioasă a copiilor prin acest mijloc. E limpede că în agenda/trena lor cădeau oameni de bună calitate și credință, exasperați (pe bună dreptate) de proasta calitate a învățământului de stat. Fondul de comerț al extremistilor de tot soiul a fost întotdeauna exasperarea justificată a oamenilor față de realitatea cotidiană.

Funeriu arată spre Cioloș

Pentru a nu cădea în capcană, acestor oameni le-am dat alternativa corectă la învățământul obligatoriu de stat: învățământul privat, introducând în lege principiul de bun simț „banul urmează elevul”, anume plata de către stat a aceleiași sume per elev, indiferent dacă copilul este la o școală de stat sau una privată acreditată. Iar pentru cei cu convingeri religioase puternice, pe care ii respect foarte mult, am incurajat scolile confesionale autorizate, aşa cum prevede Constituția. Am si deschis cateva. Din păcate abia după 5 ani guvernul Cioloș a aplicat această măsură. Evident, școlarizarea acasă este reglementată pentru copiii cu probleme medicale”, a scris ministrul.

În opinia sa, homeschooling-ul nu este o „alternativă educațională”. El ar fi o tentativa de inginerie socială. Una pe care societatea noastra nu o poate gestiona acum.

“Paradigma homeschooling-ului e total diferita de ceea ce pretind, din neștiință, îndoctrinare sau naivitate promotorii săi: aici nu e vorba despre optimizarea învatarii/educarii. (…) Dar trebuie sa fim conștienți că dacă acceptam homeschooling-ul, aceptăm să facem fără anestezie și fără a fi calificați, o operație pe creierul societăților noastre. Eu unul nu sunt pregătit pentru așa ceva.

Nu înlocuiți problema reală cu una și mai mare

El cere să nu se înlocuiască o problema (adesea reală) cu una și mai mare, improvizații home-made.

“Faceți bine și votati oameni deștepți, care știu cum să facă școală. Daca nu reușiti asta, că noh… politica pute, atunci vă rămân alternativele educaționale reale și școlile private. Care în urma legii educației au început să fie finanțate și de stat in mandatul lui Ciolos.

Sigur, sunt și argumente tehnice, dar ele sunt aproape neglijabile pentru cine înțelege corect miza: dacă acceptăm homeschooling, fiecare părinte va primi de la stat costul standard per elev, adică vreo 3500 de lei pe an. Și atunci să vezi ce succes o să aibă homeschooling-ul printre cei mai săraci 10% dintre părinți, mai ales printre cei care au nevoie de o mână de ajutor în ogradă din partea copiilor de 7 ani. Traim intr-o țară în care statul abia își poate controla prim-miniștrii plagiatori. Să vezi ce mișto o sa verifice educația dată de geniile nedescoperite ale pedagogiei de sufragerie. (…)

PS: da, homeschooling-ul este solutia, unica de fapt, pentru educarea copiilor din comunități izolate. e greu dacă ești un copil unic în 1000 de km pătrați să mergi la școală… Dar știm că nu despre asta e vorba în speță…”, a punctat fostul ministru.