Bogdan Stoica, avocatul român al Simonei Halep, a fost cel care i-a dat marea veste. A fost extrem de fericită, fiind o persoană emoțională.

La început, i-a fost greu să creadă că o sportivă ca ea, cu o carieră nepătată și o atitudine exemplară față de sportul curat, a fost implicată într-o situație atât de incredibilă, luptându-se cu întregul sistem antidoping.

O cunoaște pe Simona Halep de mulți ani. A crezut întotdeauna că poate ajuta. Au lucrat împreună, ca o echipă profesionistă.

„A fost extrem, extrem de fericită, fericire maximă. A fost un chiot de bucurie. E genul emoțional. E foarte greu de crezut că un sportiv ca ea, care a ajuns să se lupte cu întreg sistemul antidoping…

O cunosc pe Simona de foarte mulți ani, de la 12 – 13 ani. O sportivă exemplară, cu o carieră nepătată, cu o grijă exemplară pentru sportul curat, a ajuns complet aiurea într-o situație incredibilă.

Nu pot să spun că am știut de la început că vom câștiga, dar am crezut de la început că o putem ajuta. Am fost o echipă, doi avocați și mai apoi un al treilea.

Da, eu am fost singurul din România. E un om extraordinar și știam că Simona nu poate face așa ceva”, a spus avocatul ei într-o intervenție TV.