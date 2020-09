Simona Halep trăiește un adevărat coșmar! Ea a fost lovită din plin de COVID-19 și din acest motiv a pierdut enorm pe plan financiar din cauza pandemiei. Mai exact, celebra sportivă este de patru ori mai săracă în 2020.

Trebuie amintit că jucătoarea noastră nu s-a prezentat la US Open din cauza pandemiei. Ei îi mai rămâne să joace la turneul de la Roma şi la Roland Garros. În acest moment, Simona Halep este pe locul 4 în topul Forbes al celor mai bine plătite sportive din perioada iunie 2019 – iunie 2020.

Covid-19 a dat însă toate planurile peste cap iar cel mai tare a afectat-o pe Simona Halep la capitolul câştiguri. Ea a strâns 35 de milioane de dolari în carieră, iar anul 2019 a fost unul dintre cei mai buni pentru jucătoarea noastră.

Potrivit ziaruluifinanciar, Halep a câştigat 7 milioane de dolari în 2019. Anul 2020 nu a mai fost la fel de prolific. Cum nu a mai participat la la fel de multe turnee, sumele care i-au intrat în cont au scăzut simțitor. În 2020, a adunat doar 1,4 milioane de dolari, de patru ori mai puţin decât în aceeaşi perioadă (ianuarie – septembrie) în 2019.

Spre exemplu, pentru sferturile de la Adelaide a luat 20.872 de dolari, pentru cele de la Australian Open – 640.623 de dolari. Ca și campioana la Dubai – 643.335 de dolari iar pentru Praga – 43.000 de dolari.

Chiar dacă sumele încasate îi dau mari bătăi de cap, Halep nu regretă nicio clipă decizia luată de a nu participa la US Open. Ea a vorbit într-un interviu despre situația de la US Open și a fost întrebată dacă regretă că nu a participat la acest turneu. Aceasta consideră însă că a luat decizia cea mai bună în această privință și nu are vreun regret.

„M-am uitat doar în prima zi la meciuri. Mă simt ciudat să nu fiu la US Open, dar cred că a fost o decizie bună. Nu am niciun regret că nu m-am dus”, a declarat Simona Halep într-un interviu pentru TVR.