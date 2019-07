Simona Halep și Serena Williams se duelează sâmbătă pentru marele trofeu de la Wimbledon 2019. Miliardarul Ion Țiriac iese la atac și o atacă fără menajamente pe adversara Simonei. Țiriac a dezvăluit și tactica prin care Halep poate da marea lovitură și să pună mâna pe trofeul de la All England Club.

”Chit că băbuţa aia (n.r. referire la Serena) are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tânără. Să o spunem pe aia dreaptă, mai are şi kilogramele pe care le are, dar atunci când o rade, nici nu poţi să pui altfel pe româneşte, mingea se duce de două ori mai repede ca la oricare alta.

Acum, dacă o mişti de două ori, nu mai ajunge, asta este sigur. Poţi însă să o mişti? Ce este înainte, oul sau găina? Ce este, lovitura ei care te termină sau poţi să o mişti tu cu prima şi atunci cu a doua aproape o termini.

Dar dacă nu termini punctul repede, ea din trei lovituri prinde una, ca să fie bună sau rea. Matematic şi pe hârtie, Simona poate să câştige cu oricare şi destul de uşor”, a spus Țiriac, pentru prosport.ro.

Nu este prima oară când Țiriac face declarații care dure la adresa Serenei Williams. Ultimul dialog la distanță între cei doi a dus la neparticiparea lui Williams la turneul de la Madrid, deținut de miliardarul român. „Cu tot respectul, Serena Williams are 36 de ani și 90 de kilograme. Mi-aș dori ca tenisul feminin să aibă alte opțiuni”, a spus Țiriac, pentru Sport Bild. Afirmație care nu i-a picat deloc bine Serenei.

„Mereu spun că oamenii au dreptul la o opinie. În mod cert, tenisul feminin înseamnă mai mult decât mine. Mult mai mult, dar voi discuta cu el, credeți-mă, voi discuta cu el. Este un comentariu ignorant și sexist, poate că este un bărbat ignorant”, a spus Williams, pentru New York Times.

Te-ar putea interesa și: