Simona Halep scrie istorie! WTA a făcut marele anunț

"Este o onoare imensă să fiu numită «Campioană Mondială» de Federaţia Internaţională de Tenis. Am avut un an incredibil. Am obţinut primul titlu de Mare Șlem din carieră la Roland Garros şi am terminat în fruntea ierarhiei WTA.

Este special să primesc recunoştinţa Federaţiei. Asta mă motivează să muncesc şi mai mult, să nu mă opresc aici", a declarat Halep pentru ITF.

Iată care sunt şi ceilalţi "CAMPIONI MONDIALI" AI ANULUI 2018 ÎN TENIS:

-Sârbul Novak Djokovic - simplu masculin

-Americanii Mike Bryan şi Jack Sock - dublu masculin

-Cehoaicele Barbora Krejcikova şi Katerina Siniakova - dublu feminin