Simona Halep revine pe teren?! Adevărul despre participarea la US Open

Sursă: Facebook, Simona Halep

Mai e doar un pic și se va împlini un an de când Simona Halep nu mai evoluează într-un meci oficial, ultimul joc având loc chiar la US Open-ul de anul trecut, contra Dariei Snigur. După atâtea luni scurse, organizatorii US Open o anunță pe Halep ca posibilă participantă la turneul de la New York. Mai mult de atât, românca s-a fotografiat la antrenament pe o suprafață asemănătoare cu cea de la Flushing Meadows. De ce nu este însă deloc sigur că o vom vedea jucând la US Open şi ce concluzii putem trage din experienţele avute de Novak Djokovic?