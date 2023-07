Simona Halep va avea parte de o surpriză mare dacă va ajunge să joace pe terenurile de la Flushing Meadows, acolo unde este programat US Open 2023! În premieră absolută, organizatorii americani au luat decizia de a folosi un sistem de arbitraj video similar cu cel folosit în fotbal.

Deși se află în stare de suspendare provizorie pentru dopaj, Simona Halep a fost acceptată pe lista turneului, iar organizatorii US Open (28 august – 10 septembrie) au anunțat că vor folosi sistemul Video Review Technology, o replică a tehnologiei VAR.

Sistemul a mai fost utilizat și la alte turnee de tenis

Astfel, arbitrii de la US Open vor avea posibilitatea de a consulta fazele neclare în timpul meciurilor, cu ajutorul Video Review Tehnology, pentru a evita controversele la ediția din acest an. Sistemul a mai fost utilizat anterior la alte turnee de tenis, inclusiv Finalele Next Gen și Cupa ATP, dar niciodată la un Grand Slam.

Astfel, organizatorii US Open arată că vor să țină pasul cu trendul mondial din sport. Tehnologia va fi folosită pe cinci dintre terenuri la competiția din 2023. Federația Americană de Tenis (USTA) a confirmat că „tehnologia de revizuire video va fi utilizată pentru toate meciurile de pe tabloul principal disputate pe arena Arthur Ashe, arena Louis Armstrong, Grandstand, Terenul 5 și Terenul 17”.

Ce va verifica Video Review Technology

Situațiile de aut sau minge bună vor fi decise în continuare de sistemul Hawk-eye, dar arbitrul de scaun va putea investiga mult mai multe situații cu ajutorul VAR:

– dacă mingea a atins de două ori suprafața de joc înainte de a fi trimisă peste fileu;

– punctul de contact al mingii cu racheta să repetă;

– dacă mingea a fost atinsă cu racheta sau cu orice parte a corpului înainte de a ieși în afara terenului;

– intrarea în terenul adversarului în timpul punctului;

– dacă mingea a trecut pe sub fileu;

– toate deciziile care conduc la rejucarea punctului;

– strigătul arbitrului de linie în timpul punctului, care poate influența decizia unuia dintre jucători;

– greșeală de picior sau eroare în modificarea scorului.

Înscrisă pe lista participantelor de la US Open, Simona Halep se antrenează intens atât pe terenul de tenis, cât și în sala de forță, iar aceste lucruri nu au trecut neobservate de jurnaliștii de peste Ocean. În opinia americanilor, „Simo” este pregătită să joace la US Open, după ce a stat pe bară în ultimele 11 luni din cauza suspendării.