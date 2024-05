Așadar, Simona Halep o va întâlni pe americanca McCartney Kessler (24 de ani, 123 WTA) în primul tur al turneului Trophee Clarins. Dacă va câștiga, fostul lider WTA se va confrunta în turul 2 cu o altă americană, Emma Navarro (locul 22 în clasamentul WTA, favorită nr. 1).

Românca este pregătită să înceapă primul său turneu pe zgură după o pauză de aproape 2 ani. Din cauza unei accidentări, dubla campioană de Grand Slam a fost absentă de la Oeiras Ladies Open și Madrid Open.

Fosta lideră WTA a primit un wild-card pentru WTA 125 Trophee Clarins, desfășurat la Paris, chiar înainte de Roland Garros. În capitala Franței, Simona Halep va începe întâlnirea împotriva americancei McCartney Kessler. În cazul în care va reuși să se impună, românca va avea parte de un duel intens.

În turul 2, Simona Halep ar întâlni-o pe Emma Navarro, principala favorită. Campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 se află pe partea superioară a tabloului. Ana Bogdan, a 7-a favorită la WTA 125 Trophee Clarins, va avea un meci dificil în runda inaugurală, în fața Varvarei Gracheva.

Românca a primit un verdict favorabil din partea TAS și a scăpat de suspendarea pentru dopaj. Aceasta și-a reluat competițiile la Miami Open, unde a suferit o înfrângere în primul tur împotriva Paulei Badosa. Halep nu a mai participat la nicio competiție pe zgură de la Roland Garros 2022.

Simona Halep talks about how happy she is to be in Paris and how she hopes to play well at the tournament this week as she has in the past. pic.twitter.com/0AChuqzE3L

— Romanian Tennis (@WTARomania) May 12, 2024