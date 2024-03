Marius Manole a alergat 10 kilometri pentru Simona Halep

Primul Grand Slam câștigat de Simona Halep, sărbătorit prin sport de către actorul Marius Manole! O figură renumită din lumea teatrului din România s-a dovedit a fi un pasionat al tenisului. Recent, el a povestit cum, cu ceva timp în urmă, a făcut o promisiune cu sine însuși: în cazul în care Simona Halep va reuși să câștige un turneu de Grand Slam, va alerga zece kilometri.

Marius Manole, actor cu o experiență de peste 20 de ani la Teatrul Național din București, a afirmat că și-a respectat promisiunea făcută. El a parcurs fără dificultăți distanța stabilită.

Marius Manole, cunoscut pentru pasiunea sa pentru sport și în special pentru tenisul Simonei Halep, s-a angajat într-un pariu personal. El a promis că va alerga zece kilometri în cazul în care sportiva noastră va obține o victorie la un turneu major.

Și în momentul în care fostul campion mondial, aflat în plină glorie în acele zile, a realizat această performanță, actorul a fost determinat să-și pună pantofii sport și să parcurgă cei zece kilometri promiși.

„Mă uit la TV la sport. Cel mai mult mă uit la sport. La Halep am promis că dacă e să câștige Grand Slam-ul ăla mă duc să alerg zece kilometri. Și am alergat în seara aia zece kilometri. Ea nu știe asta, normal că nu știe. Nu am vorbit cu ea”, a povestit Marius Manole în cadrul podcastului Magic Life al Lianei Stanciu.

Actorul își mărturisește pasiunea pentru sport

Actorul de la Teatrul Național din București este un avid telespectator al evenimentelor sportive. De la tenis, până la patinaj sau sărituri cu schiurile, el se declară fascinat de sportivii care au reușit să depășească obstacolele și să ajungă la vârf.

Pentru Marius Manole, actorul de la Teatrul Național din București, nu este esențial ca sportivii să fie de naționalitate română. El susține orice sportiv care atinge excelența în domeniul său.

„Mă uit la sport, pentru că sportul chiar îmi arată că sunt oameni care își pot depăși condiția. Asta cu tenisul pentru mine, mi se pare că există o mare asemănare între tenis și teatru. La gimnastică mă uitam, la patinaj, la sărituri cu schiurile, la oameni care fac niște lucruri incredibile. Nu contează dacă nu concurează un român. Totul timpul găsesc pe cine cu care să țin. Nu trebuie să fie un român neapărat”, a explicat actorul Marius Manole.

Marius Manole, un actor extrem de respectat pe scena teatrului românesc

Născut pe 4 octombrie 1978 în orașul Iași, Marius Manole este un actor român cu o carieră impresionantă. A urmat cursurile Universității de Arte „George Enescu” din Iași, absolvind în 2001 secția de Actorie, sub îndrumarea profesorilor Emil Coșeriu și Cornelia Gheorghe.

Între 2002 și 2003, Marius Manole s-a înscris la cursurile Secției de Coregrafie a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, unde și-a continuat studiile.

De asemenea, în 2009, Marius Manole a luat parte la stagiile organizate în cadrul Academiei Itinerante Andrei Șerban, desfășurate la Horezu și în New York. Aceste ateliere au fost organizate de Institutul Cultural Român din New York, cu sprijinul Institutului Cultural Român din București. În plus, el a îndeplinit roluri de actor la Teatrul Municipal din Focșani și la Teatrul Maria Filotti din Brăila.

La vârsta de 45 de ani, Marius Manole este un actor angajat al Teatrului Național din București de la începutul anilor 2000. El este cu cunoscut drept unul dintre cei mai activi și prolifici actori de teatru din România.