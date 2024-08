Simona Halep a scăpat de suspendarea pentru dopaj, dar încă nu a reușit să se readapteze complet la circuitul WTA. Sportiva din Constanța a participat doar la două meciuri de la revenire și în prezent se recuperează după o accidentare la genunchi. Recent, Simona a vorbit despre planurile sale de viitor.

Fără îndoială, Simona Halep a fost una dintre cele mai remarcabile jucătoare de tenis din ultimul deceniu, câștigând titluri de Grand Slam la Roland Garros și Wimbledon. Totuși, suspendarea pentru dopaj a fost o lovitură neașteptată, care a avut un impact profund asupra carierei sale.

Nevoită să stea departe de competiții pentru o perioadă lungă, românca a încercat să se mențină în formă prin antrenamente intense, dar a pierdut ritmul competițional. În prezent, se străduiește să depășească problemele medicale și speră să revină cât mai curând pe teren, având ambiția de a reintra în topul mondial.

Într-un interviu extins acordat publicației franceze We Are Tennis, fostul număr 1 mondial a vorbit despre emoțiile copleșitoare care au marcat revenirea sa pe teren și despre incertitudinile care îi influențează planurile de viitor.

„I-am spus fratelui meu, acum câteva luni, că mă sperie viitorul. Niciodată nu am fost așa, pentru că în tenis te antrenezi astăzi pentru ziua de mâine. Întotdeauna cam știi ce ai de făcut. Te aștepți la ce urmează să se întâmple. Dar după această experiență prin care am trecut, sunt puțin speriată. Pentru că viața este frumoasă, dar este și grea uneori. Niciodată nu știi la ce să te aștepți.

Vreau să mă întorc pe teren. Acesta este viitorul apropiat. Vreau să performez, să fiu destul de aproape de ceea ce am fost, dacă pot. Dacă nu mai pot, aș vrea copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc: să am copii, să am o familie”, a mărturisit Simona Halep.