După mai mult amânări privind audierea, Simona Halep are parte de vești bune, după se va prezenta la tribunalul independent Sport Resolutions, sportiva sperând să obțină ulterior și un verdict în cazul de dopaj.

Cu toate acestea, situația ei nu este deloc încurajatoare pentru că a pierdut timp prețios după suspendarea de anul trecut. Mai mult, WTA nu i-a oferit niciun suport în acest caz, susține publicația First Sportz.

„Româncei i s-a refuzat până acum audierea în cazul ei de dopaj, ceea ce a dus la o pierdere de timp prețioasă, care se dovedește a fi un eșec pentru cariera ei. De asemenea, Halep nu a reușit să obțină niciun sprijin din partea WTA.

Legiunile de fani au fost în spatele ei, susținând-o pe româncă la fiecare pas. Ei își dau seama că a fost prinsă într-o rețea de ineficiență birocratică și i-au arătat sprijinul, criticând ITIA pe platformele de socializare”, au afirmat jurnaliştii străini.

Sportiva a pierdut aproape un an din carieră

Simona Halep a fost suspendată încă din octombrie 2022, după ce a primit un rezultat pozitiv la testul pentru substanța Roxadustat. Această moleculă stimulează producția de globule roșii și este interzisă de Agenția Mondială Antidoping (AMA/WADA). De atunci, fostul lider WTA așteaptă să obțină un verdict, însă Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) i-a amână constant audierile.

Sportiva noastră a negat vehement aceste acuzații și a susținut că a fost „contaminată” cu acea substanță, afirmație susținută de anumiți experți, conform spuselor ei.

Ulterior, în mai anul acesta, Halep s-a confruntat cu o a doua acuzație din cauza unor nereguli în ceea ce privește „Pașaportul Biologic al Sportivului”, un sistem folosit pentru monitorizarea anumitor indicatori sanguini ai unui sportiv pe o perioadă îndelungată.

Această a doua acuzație „se bazează pe o evaluare a profilului pașaportului biologic al Simonei Halep de către un grup de experți independenți”, precizează organismul internațional.

Românca, împreună cu fostul ei antrenor Patrick Mouratoglou, a calificat însă aceste noi acuzații aduse de organismele internaționale drept „hărțuire”.

Simona Halep riscă să iasă din primele 50 de jucătoare din WTA

De la apariția acuzațiilor de dopaj, Simona Halep a fost suspendată din circuitul WTA, iar poziția ei în clasament nu a fost înghețată și ea a coborât constant în ierarhie. Dacă această tendință continuă, românca va ieși din top 50 săptămâna viitoare. Este important de menționat că ea nu a mai fost în afara clasamentului primelor 30 de jucătoare din iunie 2013. În plus, din cauza situației are practic un gol în carieră de un an de zile.

În apărarea sportivei au sărit mulți oameni cunoscuți din tenis și nu numai. Din fericire și fanii Simonei i-au fost alături, susținând-o în fiecare moment. Ei au înțeles practic „că a fost prinsă într-o rețea de ineficiență birocratică” și îi oferă sprijinul lor, condamnând ITIA pe platformele de socializare, mai transmite sursa citată.